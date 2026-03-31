Thời sự

TP Huế bầu các chức danh chủ chốt

Q.Nhật

(NLĐO) - Tại kỳ họp đầu tiên, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu các chức danh chủ chốt là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP

Sáng 31-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4.

TP Huế bầu các chức danh chủ chốt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Huế khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lương Bảo Toàn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Huế khoá mới.

TP Huế bầu các chức danh chủ chốt - Ảnh 2.

Các Uỷ viên UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Kỳ họp cũng bầu 4 người giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Huế, gòm 2 người tái đắc cử là ông Hoàng Hải Minh và Trần Hữu Thùy Giang; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế. 

HĐND TP Huế cũng đã bầu 14 Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đức Tiến cam kết sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND thành phố phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. HĐND TP Huế sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường giám sát, chất vấn và giải trình, bảo đảm các nghị quyết của HĐND thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng mong muốn của cử tri và nhân dân.

HĐND TP Huế thường xuyên liên hệ, gắn bó chắt chẽ với cử tri và nhân dân để kịp thời nắm bắt những vấn đề cử tri quan tâm; kiến nghị, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng để giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Huế và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

HĐND TP Huế sẽ nỗ lực để mỗi quyết sách được ban hành góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế của một đô thị trực thuộc Trung ương, đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.

