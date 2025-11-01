HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Mưa to trở lại, Huế có tái diễn lũ lịch sử như vừa qua?

Q.Nhật

(NLĐO) - Theo dự báo, Huế sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn trong những ngày tiếp theo, cao điểm rơi vào ngày 2 và 3-11, lũ trên các con sông lên lại.

Lúc 7 giờ sáng nay, ngày 1-11, mực nước sông Hương tại Dã Viên (TP Huế) đạt 2,38 m, trên báo động 2 là 0,38 m; sông Bồ tại Tứ Phú đạt 3,16 m, trên báo động 2 là 0,16 m. Từ tối 31-10, nước lũ ở TP Huế có dấu hiệu lên trở lại, khiến một số tuyến đường ở trung tâm TP Huế cũng ngập nhẹ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ tối 31-10 đến tối 2-11, địa phương này có mưa to trở lại; cao điểm là ngày 2 và 3-11, có thể kéo dài đến ngày 5-11. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. 

- Ảnh 1.

Khu vực xã Phú Hồ nước lũ vẫn còn ngập sâu.

Lũ các sông khả năng lên trở lại trên báo động 2, báo động 3 nhưng không cao bằng đợt lũ lụt từ ngày 25 đến 30-10. Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ dân sự TP Huế đã có công văn về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 1-11 đến ngày 9-11.

Theo báo cáo của UBND TP Huế tính đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã ghi nhận 12 người chết, 1 người mất tích do cơn lũ lịch sử xảy ra vào những ngày qua.

Nạn nhân mới nhất là anh Hoàng Nhất Duy (SN 1985), trú xã Quảng Điền. Vào 12 giờ cùng ngày, anh Duy và anh Lê Đông (SN 1983, cùng trú tại xã Quảng Điền), đến kiểm tra hàng hóa bị ảnh hưởng do lũ tại chợ. Thời điểm này, hai người di chuyển trong khu vực nhà xe chợ An Xuân (xã Quảng Điền) khi nước lũ vẫn còn ngập sâu khoảng 0,4-0,5 m thì bất ngờ bị điện giật.

Anh Duy bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế Quảng Điền cấp cứu nhưng không qua khỏi. Anh Đông bị thương nhẹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (PC01) phối hợp Công an xã Quảng Điền đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân và củng cố hồ sơ xử lý.

Theo thống kê sơ bộ, toàn TP Huế hiện vẫn có 24/40 xã, phường chìm trong nước lũ từ 0,5–0,8 m, có nơi sâu hơn. Mực nước trên các sông đang xuống nhưng chậm, chỉ giảm từ 30–80 cm so với đỉnh lũ. Huế còn khoảng 11.573 ngôi nhà bị ngập nước với độ sâu từ 0,3–0,7 m, tập trung tại xã Quảng Điền, phường Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ…

Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, khôi phục sinh hoạt sau nhiều ngày nước lũ lên cao.


Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm người dân "rốn lũ" Huế

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm người dân "rốn lũ" Huế

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt.

Xót xa nội thành Huế sau cơn lũ lịch sử

(NLĐO) - Sau lũ lịch sử, rác bủa vây ngoài đường, trên sông. Trong các ngôi nhà thấp ở khu vực nội thành Huế là cảnh hoang tàn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra di tích Đại nội Huế, tỉnh Hà Tỉnh

(NLĐO) - Kiểm tra di tích Đại nội Huế sau lũ lịch sử, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu đơn vị quản lý, chính quyền địa phương nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh.

