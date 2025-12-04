HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TPHCM: Cãi nhau chuyện rửa bát, du khách Nhật đánh đồng hương tử vong

Trần Thái

(NLĐO) - Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc dọn vệ sinh, rửa bát.

TAND TPHCM dự kiến ngày 5-12 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nomura Kazuya (33 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm a khoản 4 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro (cùng quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam du lịch từ ngày 5-11-2023 và thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM để lưu trú.

- Ảnh 1.

Khoảng 18 giờ ngày 5-1-2024, hai du khách Nhật cự cãi về việc dọn phòng và rửa bát. Trong lúc giằng co, ông Nagata Yuijro dùng chảo đánh trúng vai và chân trái Nomura Kazuya, rồi Nomura Kazuya đáp trả bằng bình nhựa, đánh trúng mắt và vật nhau xuống sàn, gây nhiều vết thương trên mặt, ngực, sườn và bụng nạn nhân. Sau đó, cả hai cùng lau vết máu và đi ngủ.

Đến 17 giờ ngày 7-1-2024, khi trả phòng, ông Nagata Yuijro bất ngờ ngã và tử vong tại chỗ. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân là đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và nhiều vết thương phần mềm.

Về trách nhiệm dân sự, phía đại diện của ông Nagata Yuijro đã yêu cầu Nomura Kazuya bồi thường 50 triệu Yên Nhật, tương đương khoảng 9 tỉ đồng.

cố ý gây thương tích Nhật Bản cơ quan chức năng đánh nhau tử vong
