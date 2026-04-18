Thời sự Xã hội

TPHCM: "Cầm tay chỉ việc" người dân thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

PHAN ANH

(NLĐO)- Với mô hình "một điểm đến - nhiều dịch vụ", phường Phú Nhuận đã rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh từ 3 ngày xuống còn 1 đến 2 ngày

Ngày 18-4, UBND phường Phú Nhuận, TPHCM tổ chức ngày hội hỗ trợ liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh – thuế và chuyển đổi số năm 2026.

Một trong những điểm mới nổi bật của ngày hội là thực hiện hiệu quả mô hình hỗ trợ liên thông tại chỗ. Người dân được "cầm tay chỉ việc" khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo một quy trình đơn giản gồm các bước: Đăng ký hộ kinh doanh - Đăng ký thuế - Đăng ký hóa đơn điện tử - chữ ký số và Mở tài khoản thanh toán.

Người dân được công chức "cầm tay chỉ việc" thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Ảnh: PHAN ANH

Người dân còn được cán bộ thuế giới thiệu các nội dung liên quan trực tiếp về các vấn đề thuế hiện nay như quy định về đăng ký thuế, nghĩa vụ thuế, phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh; hướng dẫn kê khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử; giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế.

Bà Lê Bích Thảo, Phó trưởng Thuế cơ sở 13 TPHCM giới thiệu đến người dân các nội dung liên quan đến thuế. Ảnh: PHAN ANH

UBND phường Phú Nhuận còn ký kết với Thuế cơ sở 13 TPHCM, Viettel, Ngân hàng Vietcombank để thực hiện mô hình liên thông hỗ trợ đăng ký kinh doanh - thuế và chuyển đổi số năm 2026.

Bốn đơn vị ký kết hợp tác để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục liên quan đến hộ kinh doanh. Ảnh: PHAN ANH

Bà Trần Đỗ Quyên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, cho biết điểm nổi bật khi Phú Nhuận triển khai mô hình theo hướng: tích hợp - liên thông - hỗ trợ tại một điểm là hiệu quả cụ thể mang lại. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 1 đến 2 ngày; trong nhiều trường hợp, có thể giải quyết ngay trong ngày.

Bà Trần Đỗ Quyên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận cho biết mô hình này đem lại nhiều hiệu quả. Ảnh: PHAN ANH

Đồng thời, người dân chỉ cần đến một địa điểm để được hỗ trợ toàn bộ các thủ tục liên quan, thay vì phải đi nhiều nơi như trước đây; từ đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế, kê khai thuế, mở tài khoản ngân hàng đến tiếp cận hóa đơn điện tử và các giải pháp chuyển đổi số.

Người dân được cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục tại ngày hội. Ảnh: PHAN ANH

Bà Trần Đỗ Quyên nhấn mạnh: "Có thể nói mô hình là một bước chuyển từ cách làm "người dân đi tìm thủ tục" sang cách làm "chính quyền chủ động mang dịch vụ đến gần người dân hơn". Đây cũng là hướng đi cụ thể trong xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và hỗ trợ kinh doanh.

Mô hình này sẽ được duy trì thực hiện thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường, nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ liên thông một cách thuận tiện, liên tục, không gián đoạn.

Ông Hồ Ngọc Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, trao giấy chứng nhận hộ kinh doanh cho người dân. Ảnh: PHAN ANH

Ông Hồ Ngọc Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, thông tin trong thời gian qua, phường đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Năm 2025, phường được đứng Nhất về chuyển đổi số.

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai cho thấy không ít hộ kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan. Từ thực tiễn đó, với tinh thần "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", phường đã chủ động phối hợp với các cơ quan thuế, ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để xây dựng mô hình liên thông "một điểm đến - nhiều dịch vụ".

Đây là mô hình tích hợp, không chỉ giúp người dân thực hiện đồng thời nhiều thủ tục tại một địa điểm, mà còn không phải đi lại nhiều nơi; không phải tự tìm hiểu từng quy trình riêng lẻ, mà được hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ tận tình.

