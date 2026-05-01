TPHCM cần làm gì để để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số Theo các chuyên gia, doanh nghiệp, để biến quyết tâm về tăng trưởng kinh tế thành kết quả cụ thể, TPHCM cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giảm chi phí vận hành, tăng cường kết nối thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực.

Cải cách thủ tục, mở rộng thị trường

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP HCM (FFA), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), cho biết ngành lương thực thực phẩm của thành phố năm 2025 đạt mức tăng trưởng 11%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, ngành chế biến thực phẩm tiếp tục tăng 13,2%, riêng ngành sản xuất đồ uống ghi nhận mức tăng trưởng hơn 20%.

Theo bà Chi, kết quả này có được nhờ nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cùng chính quyền TP HCM trong việc kiến nghị tháo gỡ các quy định bất cập tại Nghị định 46/2026, theo hướng duy trì cơ chế hậu kiểm thay vì quay lại tiền kiểm. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song đó, thành phố cũng đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhiều hội thảo hướng dẫn doanh nghiệp đạt chứng nhận Halal đã được tổ chức, tạo điều kiện thâm nhập thị trường Hồi giáo giàu tiềm năng, thay vì phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Mỹ và EU.

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết năm 2026 cũng được đánh giá là cú hích quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa. Theo bà Chi, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số sẽ là những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Đẩy mạnh kinh tế số

Ở góc độ công nghệ, ông Nguyễn Mạnh Tấn, Giám đốc Marketing Công ty CP Công nghệ Haravan, cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, TP HCM cần tận dụng lợi thế đầu tàu kinh tế để phát triển thương mại điện tử, lĩnh vực được dự báo tăng trưởng 25-28% mỗi năm và đóng vai trò quan trọng với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông Tấn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Việc hình thành các trung tâm hỗ trợ thương mại điện tử tại địa phương sẽ giúp cung cấp giải pháp toàn diện, từ công nghệ, đào tạo kỹ năng đến tư vấn pháp lý và truyền thông. Mô hình phòng livestream chi phí thấp hoặc miễn phí cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hạ tầng logistics nội đô cần được nâng cấp để giảm chi phí vận hành và cải thiện giao hàng chặng cuối. Thành phố cần quy hoạch các trung tâm trung chuyển hàng hóa, tối ưu mạng lưới vận chuyển nhằm rút ngắn thời gian giao hàng xuống còn 3-6 giờ với chi phí hợp lý.

Ngoài ra, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng cơ chế bán hàng xuyên biên giới sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu, gia tăng nguồn thu ngoại tệ và nâng cao vị thế kinh tế của TPHCM. Về dài hạn, xây dựng thương hiệu thành phố trên thị trường quốc tế cũng là yếu tố quan trọng giúp gia tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Thu hút đầu tư công nghệ cao

Đại diện các hiệp hội ngành hàng cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ cao và đầu tư nước ngoài. Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA), cho rằng đầu tư vào công nghệ cao là xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp nhanh chóng bắt kịp thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư cần có chọn lọc, phù hợp với năng lực và định hướng phát triển, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Ở ngành da giày, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày – Túi xách TPHCM, cho biết doanh nghiệp trong nước còn hạn chế về nguồn lực để đầu tư công nghệ và chuyển đổi số. Do đó, việc hình thành các cụm công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu là cần thiết, giúp các doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, rút ngắn thời gian sản xuất và gia tăng giá trị.

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Trong khi đó, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP HCM, cho rằng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của thành phố là rất tích cực nhưng việc triển khai thực tế vẫn cần theo dõi. Doanh nghiệp mong muốn quy trình phải đơn giản, nhanh gọn, rõ ràng, đồng thời cần có chính sách hỗ trợ giảm rủi ro khi hợp tác quốc tế.

Theo ThS Trần Anh Tùng, Trưởng ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn công nghệ cao, yếu tố quyết định không chỉ là ưu đãi thuế mà còn là tốc độ xử lý thủ tục. "Một dự án lớn nếu bị chậm tiến độ có thể gây thiệt hại rất lớn về chi phí cơ hội" – ông nhấn mạnh.

Ông đề xuất cơ chế "luồng xanh" mà thành phố đang triển khai cần được thực thi theo hướng chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ đầu tư, với các giải pháp như rút ngắn thời gian cấp phép 30-50%, số hóa quy trình, thực hiện cơ chế một cửa liên thông và xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, ông Tùng cũng lưu ý việc thu hút đầu tư cần có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, công nghệ sinh học, fintech và năng lượng sạch, đặc biệt là các dự án có hoạt động nghiên cứu - phát triển và chuyển giao công nghệ thực chất.