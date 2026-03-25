TPHCM công bố danh sách 222 vị trí đặt tủ đổi pin xe máy điện

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố danh sách 222 vị trí lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè thuộc địa bàn thành phố.
Theo đó, các doanh nghiệp căn cứ theo danh mục các tuyến đường, vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè để xây dựng phương án lắp đặt, vận hành, khai thác tủ đổi pin đúng theo yêu cầu, hướng dẫn của Sở Xây dựng.
Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè gửi Sở Xây dựng thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại cổng dịch vụ công.
Doanh nghiệp nộp phí sử dụng lòng đường, vỉa hè theo Nghị quyết số 15/2023 của HĐND TPHCM về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn TPHCM; Nghị quyết số 106/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM tiếp tục rà soát hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm trong việc đề xuất các vị trí vỉa hè có thể lắp đặt tủ đổi pin đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đúng theo quy định hiện hành.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông điện tại thành phố, đặc biệt là xe máy điện đang tăng nhanh.
Việc xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng sạc điện công cộng là yêu cầu cấp bách. Dự báo, đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có 1,2 triệu xe máy điện và cần phát triển trên 25.000 trụ sạc/tủ đổi pin công cộng cho xe máy điện.
