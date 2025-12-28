HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM đẩy nhanh quy hoạch hai tuyến đường sắt trọng điểm

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch hai tuyến đường sắt trọng điểm, làm cơ sở cập nhật quy hoạch khu vực đầu mối thành phố.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TPHCM, nhằm làm cơ sở cập nhật quy hoạch theo quy định.

TPHCM đẩy nhanh quy hoạch hai tuyến đường sắt trọng điểm - Ảnh 1.

TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác quy hoạch 2 tuyến đường sắt TPHCM - Lộc Ninh và Biên Hòa - Vũng Tàu

Tuyến Biên Hòa- Vũng Tàu: Kết nối trục logistics vùng

Theo đó, UBND TP HCM giao Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn đi qua địa bàn TP Vũng Tàu (cũ). Nội dung này được thực hiện trong quá trình lập, thẩm định Quy hoạch TP.

Kết quả nghiên cứu phải gửi Sở Xây dựng trước ngày 5-1-2026.

Tuyến đường sắt Biên Hòa- Vũng Tàu có tổng chiều dài 122,7 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Đây là dự án giao thông trọng điểm, được kỳ vọng tăng kết nối logistics, khai thác tối đa tiềm năng cảng Cái Mép- Thị Vải, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

TIN LIÊN QUAN

Tuyến TPHCM- Lộc Ninh: Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Song song đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị được giao phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp- CTCP (Becamex IDC), đơn vị tư vấn (Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam) và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch chi tiết. Kết quả phải gửi Sở Xây dựng trước ngày 5-1-2026, thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TPHCM tại Công văn số 3350/UBND-DA ngày 31-10-2025.

TPHCM đẩy nhanh quy hoạch hai tuyến đường sắt trọng điểm - Ảnh 2.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt này dài hơn 52 km, điểm đầu tại ga An Bình (phường Dĩ An) và điểm cuối tại ga Bàu Bàng (xã Bàu Bàng). Dự án dự kiến sử dụng khoảng 193 ha đất, triển khai trong giai đoạn 2026 – 2033, với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính trên 64.000 tỉ đồng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu hai tuyến đường sắt nêu trên, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tổng hợp, cung cấp thông tin quy hoạch hướng tuyến, gửi văn bản cho Bộ Xây dựng trước ngày 10-1-2026. Đây là cơ sở để Bộ Xây dựng cập nhật Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TPHCM theo đúng quy định.

Tin liên quan

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026

(NLĐO) - Đường sắt Việt Nam khánh thành 162 toa xe hiện đại hóa, sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết 2026.

UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

(NLĐO) - TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ do Vinspeed thực hiện, hướng tới vận hành năm 2028.

Đề xuất mở rộng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ đến Cà Mau

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị Bộ Xây dựng giao thêm nhiệm vụ nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ kéo dài đến Cà Mau

tuyến đường sắt Bộ Xây dựng TPHCM tuyến đường sắt TPHCM – Lộc Ninh tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo