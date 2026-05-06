TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có công văn gửi UBND 168 xã, phường, đặc khu về theo dõi tiến độ dự án và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Mặt bằng dự án Vành đai 2, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 168 xã, phường, đặc khu khẩn trương cập nhật số liệu, thông tin dự án cụ thể theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát kỹ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải xem xét kỹ nội dung vướng mắc thuộc chức năng của sở, ngành nào thì có văn bản gửi sở, ngành đó để được hướng dẫn, giải quyết.

Sau khi đã có ý kiến hướng dẫn hoặc thẩm định của sở, ngành mà vẫn còn khó khăn, vướng mắc thì mới chuyển Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố để xem xét, giải quyết.

"Đồng thời, nội dung báo cáo, đề xuất khó khăn, vướng mắc của UBND 168 xã, phường, đặc khu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải dựa trên cơ sở phù hợp quy định, có chính kiến đề xuất, tính kể thừa (nếu có), thẩm quyền theo pháp luật để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định" - văn bản Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Việc này nhằm đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo dự án đầu tư đã phê duyệt, thúc đẩy công tác giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của UBND TPHCM.