HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng

QUỐC ANH

(NLĐO) - Bên cạnh những khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị các địa phương có chính kiến đề xuất hướng giải quyết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có công văn gửi UBND 168 xã, phường, đặc khu về theo dõi tiến độ dự án và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Mặt bằng dự án Vành đai 2, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 168 xã, phường, đặc khu khẩn trương cập nhật số liệu, thông tin dự án cụ thể theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát kỹ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải xem xét kỹ nội dung vướng mắc thuộc chức năng của sở, ngành nào thì có văn bản gửi sở, ngành đó để được hướng dẫn, giải quyết.

Sau khi đã có ý kiến hướng dẫn hoặc thẩm định của sở, ngành mà vẫn còn khó khăn, vướng mắc thì mới chuyển Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố để xem xét, giải quyết.

"Đồng thời, nội dung báo cáo, đề xuất khó khăn, vướng mắc của UBND 168 xã, phường, đặc khu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải dựa trên cơ sở phù hợp quy định, có chính kiến đề xuất, tính kể thừa (nếu có), thẩm quyền theo pháp luật để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định" - văn bản Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Việc này nhằm đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo dự án đầu tư đã phê duyệt, thúc đẩy công tác giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai phần mềm quản lý; đồng thời chủ động tham mưu UBND TPHCM xem xét đúng quy định các nội dung chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án theo thẩm quyền, góp phần thúc đẩy tiến độ và giải ngân vốn bồi thường.

Tin liên quan

TPHCM: 20 bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 4

TPHCM: 20 bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Vành đai 4

(NLĐO) - Dự án Vành đai 4 TPHCM đi qua địa bàn 16 phường, xã, dự kiến hoàn thành thu hồi đất vào tháng 8-2026.

Thành công đến từ đồng thuận

Hai trong nhiều điểm sáng về giải phóng mặt bằng chứng minh tính quyết liệt nhưng chân thành của chính quyền cùng đồng lòng từ người dân sẽ tạo kết quả tốt

TPHCM: Yêu cầu tăng tốc triển khai Vành đai 4

(NLĐO) - TPHCM yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh phê duyệt các dự án thành phần để bảo đảm tiến độ toàn tuyến.

tái định cư thu hồi đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo