TPHCM dự kiến có hệ thống "soi" hồ sơ trễ hạn, chuyển cho cấp trên xử lý ngay

Sở Nội vụ vừa có tờ trình UBND TPHCM về chủ trương xây dựng và ban hành Đề án Xây dựng Công sở hành chính thông minh.

Chính quyền vận hành 24/7; xử lý hồ sơ ngoài giờ hành chính

Theo đó, mô hình Công sở hành chính thông minh giúp chính quyền chuyển đổi từ trạng thái "quản trị dựa trên sự hiện diện" sang "quản trị dựa trên hiệu suất".

Chính quyền có thể vận hành 24/7; hệ thống số không ngủ giúp xử lý hồ sơ ngay cả ngoài giờ hành chính hoặc trong các tình huống khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh).

Với lợi ích nâng cao năng lực phản ứng nhanh, lãnh đạo có thể ra quyết định tức thời dựa trên dữ liệu thực tế (Realtime data) hiển thị trên bảng điều khiển (Dashboard) thay vì chờ báo cáo giấy.

Sở Nội vụ vừa có tờ trình UBND TPHCM về chủ trương xây dựng và ban hành Đề án Xây dựng Công sở hành chính thông minh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để thực hiện, dự kiến trong giai đoạn 2026-2027, TPHCM sẽ tập trung ban hành khung pháp lý quy chế làm việc linh hoạt, bộ chỉ số KPI số và lắp đặt hệ thống Kiosk tự phục vụ 24/7 tại khu dân cư.

Cũng theo nội dung tờ trình, đề án mang tính bứt phá khi đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp (HybridWork), cho phép công chức thuộc các nhóm vị trí việc làm chuyên môn về tham mưu, nghiên cứu các nhiệm vụ trọng yếu, hoạch định chính sách, chiến lược được đăng ký làm việc từ xa (không phải có mặt trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc) từ 1-2 ngày/tuần trên cơ sở quản lý bằng chất lượng sản phẩm đầu ra và duy trì kết nối qua giao ban trực tuyến thay vì điểm danh cơ học.

Đồng thời, TPHCM cũng tập trung xây dựng văn hóa chia sẻ dữ liệu chung và kiến tạo môi trường an toàn tâm lý để khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của công chức.

Dự kiến giai đoạn 2028-2029), TPHCM sẽ áp dụng cơ chế làm việc tại nhà luân phiên cho ít nhất 30% vị trí tham mưu, nội nghiệp; vận hành Kho dữ liệu dùng chung sống 100%.

Lưu vết toàn bộ quá trình xử lý, chặn tình trạng "ngâm" hồ sơ

Cũng với Đề án Xây dựng Công sở hành chính thông minh, TPHCM sẽ thiết lập Trung tâm Điều hành Hiệu suất Hành chính (Administrative Performance Dashboard) hiển thị dữ liệu thời gian thực phục vụ công tác giám sát của lãnh đạo các cấp.ây dựng Công sở hành chính thông minh, TPHCM sẽ thiết lập Trung tâm Điều hành Hiệu suất Hành chính (Administrative Performance Dashboard) hiển thị dữ liệu thời gian thực phục vụ công tác giám sát của lãnh đạo các cấp.

Hệ thống điều hành được trang bị Cơ chế cảnh báo thông minh (Smart Alert) dựa trên công nghệ AI, tự động quét dòng chảy công việc và kích hoạt cảnh báo theo 3 cấp độ khi phát hiện dấu hiệu chậm trễ.

Cụ thể, cấp độ Xanh (sắp đến hạn dưới 24 giờ): Tự động gửi thông báo nhắc nhở trực tiếp đến công chức đang thụ lý hồ sơ.

Cấp độ Vàng (trễ hạn dưới 48 giờ): Hệ thống tự động báo cáo lên cấp quản lý trung gian (Trưởng phòng).

Cấp độ Đỏ (trễ hạn nghiêm trọng): Hệ thống chuyển báo cáo trực tiếp đến Thủ trưởng cơ quan để xử lý ngay lập tức.

Theo Sở Nội vụ, việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp độ cao (tạo nguồn dữ liệu chung, quản lý công việc trên hệ thống …) giúp việc quản lý công việc minh bạch, phòng, chống tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

Đặc biệt, hệ thống lưu vết toàn bộ quá trình xử lý, giúp ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ hoặc can thiệp trái quy định vào quy trình hành chính.

Việc áp dụng công nghệ giúp các quy trình nội bộ tinh gọn, giảm giấy tờ thủ công, ra quyết định nhanh hơn.

TPHCM rất cần xây dựng mô hình quản lý hiện đại Thông tin từ Sở Nội vụ, hiện nay khu vực công của TPHCM đang đối mặt với áp lực rất lớn về khối lượng công việc, nhiệm vụ mới trong khi cơ cấu bộ máy, số lượng nhân sự giảm mạnh. Cán bộ, công chức của TPHCM phải gánh vác khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Do đó, TPHCM rất cần xây dựng mô hình tổ chức quản lý nhà nước hiện đại, một phương thức điều hành thông minh, tinh gọn và hiệu năng cao nhằm đảm bảo tăng năng suất, chất lượng hoạt động, đồng thời phải bảo đảm sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nhân lực của thành phố.



