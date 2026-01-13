HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM đưa 151 sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu

Thiện An

(NLĐO) - Các cán bộ nhận quyết định lần này được tin tưởng phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Ngày 13-1, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm 151 cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, 167 cán bộ giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, nhấn mạnh Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trực tiếp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở. 

TPHCM đưa hơn 150 sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự xã, phường - Ảnh 1.

Các sĩ quan quân đội nhận quyết định

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc mới, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trong cấp ủy, chỉ huy, nắm chắc nhiệm vụ và đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung xử lý công việc nhanh, chính xác và báo cáo đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh thành phố. 

Đối với những Phó Chỉ huy trưởng sắp tới được phong quân hàm sĩ quan, Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị an tâm tư tưởng, phối hợp với công an nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tin tưởng trên cương vị công tác mới, các cán bộ được trao quyết định sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển và giàu đẹp.

Việc triển khai các quyết định lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đưa sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ngay từ cơ sở.

Tin liên quan

Sinh viên xuất sắc vào biên chế trong Quân đội được nhận phụ cấp tăng thêm 250% mức lương

Sinh viên xuất sắc vào biên chế trong Quân đội được nhận phụ cấp tăng thêm 250% mức lương

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sinh viên xuất sắc vào quân đội hưởng phụ cấp 250% lương

(NLĐO) - Chính phủ ban hành loạt chính sách vượt trội nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội, phụ cấp tăng thêm đến 500% lương

Quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân

TP HCM luôn nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

TPHCM Thiếu tướng ban chỉ huy quân sự sĩ quan quân đội Vũ Văn Điền
