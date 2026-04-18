TPHCM duyệt sửa khẩn cấp đường vào cụm cảng Tân Thuận

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc triển khai ngay công trình sửa chữa đường Bến Nghé và đường Lưu Trọng Lư (phường Tân Thuận), hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối cụm cảng phía Nam thành phố đang xuống cấp nghiêm trọng.

TPHCM duyệt sửa khẩn cấp các tuyến đường Bến Nghé và Lưu Trọng Lư

Theo chỉ đạo, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật - đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng - được chủ động sử dụng trước nguồn vốn chi thường xuyên, duy tu giao thông đã được giao trong năm 2026 để thực hiện sửa chữa hai tuyến đường này trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ từ cơ quan quản lý hiện hữu sang đơn vị chuyên trách.

UBND TPHCM cũng giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bổ sung dự toán chi ngân sách cho công tác duy tu giao thông năm 2026 của Sở Xây dựng nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện việc sửa chữa đường Bến Nghé và Lưu Trọng Lư.

Song song đó, Sở Xây dựng được giao tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng của hai tuyến đường từ UBND phường Tân Thuận sang Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật quản lý.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp liên ngành để xử lý các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông tại khu vực cảng, khu chế xuất Tân Thuận, trình UBND TPHCM ban hành.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu vực cảng Tân Thuận, Bến Nghé, VICT và ILS GAS Sài Gòn hiện có khoảng 1.700 doanh nghiệp hoạt động cùng khoảng 3.000 cư dân sinh sống. Đây là đầu mối vận tải hàng hóa quan trọng của thành phố, nơi tập trung mật độ lớn xe container và xe tải nặng ra vào liên tục mỗi ngày.

Hệ thống giao thông tại đây gồm các tuyến Liên Cảng A5, Bến Nghé, Lưu Trọng Lư và kết nối ra bên ngoài qua các trục chính Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh. Trong đó, đường Bến Nghé và Lưu Trọng Lư là tuyến kết nối gần như độc đạo của toàn khu vực cảng.

Thời gian qua, mặt đường Bến Nghé và Lưu Trọng Lư hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều điểm xuống cấp gây mất an toàn giao thông, cản trở lưu thông hàng hóa. Tình trạng ùn tắc không chỉ xảy ra cục bộ trước cổng cảng mà còn lan sang các tuyến kết nối quan trọng như Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, ảnh hưởng đến giao thông cửa ngõ phía Nam và hoạt động logistics của TPHCM.

Theo Sở Xây dựng, do đặc thù hai tuyến đường thường xuyên phải chịu tải lớn từ xe container, xe tải nặng, trong khi nguồn vốn duy tu dự kiến phân bổ cho UBND phường Tân Thuận còn hạn chế, Công an TPHCM và UBND phường Tân Thuận đã thống nhất đề xuất giao đơn vị chuyên ngành tiếp nhận quản lý, bảo trì để kịp thời sửa chữa hư hỏng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.