Lao động

TPHCM: Hàng trăm ngàn lao động tìm được việc mới trong năm 2025

Huỳnh Như

(NLĐO) - Năm 2025, TPHCM duy trì hiệu quả dịch vụ việc làm, với hàng trăm ngàn lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TPHCM, tính đến cuối năm, thành phố có 2 trung tâm dịch vụ việc làm và 195 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 51 doanh nghiệp được cấp phép mới, 15 doanh nghiệp được cấp lại giấy phép và 12 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép.

Năm 2025, hàng trăm nghìn lao động TP.=HCM tìm được việc mới - Ảnh 1.

Hoạt động dịch vụ việc làm tại TPHCM trong năm 2025 ghi nhận hơn 129.500 lao động tham gia tư vấn, phỏng vấn và hơn 10.600 người được nhận việc ngay tại các phiên giao dịch

Hiệu quả rõ rệt

Hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm cho thấy hiệu quả rõ rệt. Trong năm, 2 trung tâm đã tổ chức 295 phiên giao dịch việc làm, thu hút 3.618 doanh nghiệp và hơn 129.500 người lao động tham gia tư vấn, phỏng vấn. Số người nhận việc sau phỏng vấn đạt 10.698, vượt kế hoạch đề ra. 

Ngoài ra, các trung tâm đã tư vấn cho gần 446.000 lao động và 12.326 người sử dụng lao động, đồng thời giới thiệu và cung ứng việc làm cho hơn 115.000 người. Hoạt động đào tạo, tập huấn cũng được chú trọng, với 7.465 người tham gia nâng cao kỹ năng và 682 người tìm được việc thông qua các khóa học.

Trong năm, hơn 206.000 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, gần 199.000 người có quyết định hưởng trợ cấp, đồng thời 574.385 lượt người được tư vấn và giới thiệu việc làm, trong đó 63.567 người được trực tiếp giới thiệu công việc, cùng hơn 6.100 người được hỗ trợ học nghề.

Gần 291.000 người được tuyển dụng

Hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ việc làm cũng đạt kết quả tích cực. Trong năm, 175 doanh nghiệp báo cáo tư vấn cho hơn 930.000 người lao động, trong đó 752.615 người có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên, và tư vấn cho hơn 147.000 người sử dụng lao động. 

Các doanh nghiệp đã giới thiệu việc làm cho hơn 1,07 triệu người, tuyển dụng 26.543 lao động, trong đó gần 16.200 người có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên. Đồng thời, hơn 477.000 lao động được doanh nghiệp cung ứng theo đề nghị của người sử dụng lao động, với gần 291.000 người được tuyển dụng.

Thị trường việc làm khởi sắc

Thị trường việc làm khởi sắc

Theo khảo sát, nhiều ngành đang tăng tuyển dụng nhưng doanh nghiệp ngày càng chọn lọc, đòi hỏi người lao động nâng cao kỹ năng

Phong phú việc làm Tết, cảnh giác trước bẫy lừa

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực, việc làm phong phú nhưng cũng kéo theo không ít rủi ro, đòi hỏi người tìm việc phải tỉnh táo

Báo cáo mới của ILO về xu hướng việc làm tại Việt Nam

(NLĐO)- Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tập trung vào xu hướng thị trường lao động giữa bối cảnh thương mại bất định gần đây.

