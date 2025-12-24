Thị trường việc làm khởi sắc

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài do suy giảm đơn hàng và biến động kinh tế toàn cầu, thị trường việc làm Việt Nam đang dần "ấm lên". Theo báo cáo lương và tuyển dụng 2026 do nền tảng tuyển dụng Joboko công bố, tổng số việc làm trên thị trường đã tăng 2,05% so với cùng kỳ. Dù mức tăng chưa lớn, song đây được xem là tín hiệu phục hồi đang hình thành rõ ràng hơn.

Nhiều ngành "bứt tốc"

Thị trường lao động hiện nay không chỉ nằm ở con số tăng trưởng, mà còn ở sự phân hóa mạnh mẽ giữa các ngành nghề. Trong khi nhiều lĩnh vực truyền thống từng được xem là "xương sống" của thị trường tuyển dụng nay thu hẹp nhu cầu, thì một số ngành lại bứt phá mạnh mẽ.

Theo báo cáo của Joboko, ngành xây dựng dẫn đầu thị trường tuyển dụng với mức tăng nhu cầu nhân lực 55,1% so với cùng kỳ. Đà tăng này gắn liền với việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn và sự phục hồi của thị trường bất động sản ở một số phân khúc trọng điểm.

Đứng sau xây dựng là nhóm pháp luật - pháp lý, với mức tăng gần 50%. Nhu cầu nhân sự pháp lý gia tăng phản ánh xu hướng doanh nghiệp (DN) chú trọng hơn đến tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro, nhất là trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục thay đổi về chính sách, thuế quan và thương mại quốc tế. Các lĩnh vực sản xuất (tăng 45,65%) và kiến trúc - nội thất (tăng 35,36%) cũng ghi nhận sự phục hồi tích cực, đặc biệt tại các DN xuất khẩu đã có đơn hàng trở lại từ cuối năm 2025.

Doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi cao hơn ở ứng viên

Ở chiều ngược lại, nhiều ngành từng được xem là "điểm nóng" tuyển dụng lại chứng kiến sự sụt giảm đáng kể. Công nghệ thông tin (IT) - phần mềm giảm 16,92%, tài chính - ngân hàng giảm 12,91%, xuất nhập khẩu giảm mạnh tới 23,6%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc DN thắt chặt chi phí, điều chỉnh chiến lược trước tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), biến động thương mại và chính sách thuế tại các thị trường lớn.

Riêng marketing - truyền thông được xem là "điểm sáng hiếm hoi" khi duy trì tăng trưởng ổn định 9,32% trong 3 năm liên tiếp. Điều này cho thấy nhu cầu về truyền thông số, xây dựng thương hiệu và bán hàng đa kênh vẫn rất lớn, bất chấp bối cảnh tuyển dụng chung có phần thận trọng hơn.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của thị trường lao động hiện nay là cơ cấu tuyển dụng. Khảo sát 1.213 DN cho thấy 75,5% nhu cầu tuyển dụng tập trung vào nhóm lao động có từ 1-3 năm kinh nghiệm. Mục tiêu của DN là rút ngắn thời gian đào tạo, nhanh chóng đưa nhân sự vào guồng công việc trong bối cảnh chi phí vận hành còn nhiều áp lực.

Tuyển chọn kỹ hơn

Theo Joboko, một tín hiệu tích cực khác khi số DN cắt giảm nhân sự đã giảm mạnh từ gần 70% trong năm 2024 còn 35,12% trong năm 2025. Diễn biến này phản ánh hoạt động sản xuất - kinh doanh đang dần ổn định hơn so với giai đoạn trước.

Tuy vậy, nguyên nhân cắt giảm vẫn đáng lưu ý. Có gần 51% DN cho biết nhân sự bị cắt giảm do không đáp ứng yêu cầu năng lực; 42,25% do tái cơ cấu tổ chức và 38,5% do hiệu quả kinh doanh suy giảm. Thực tế này cho thấy nguy cơ mất việc vẫn hiện hữu đối với những lao động không kịp nâng cao kỹ năng và thích ứng với yêu cầu mới.

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung tăng tới 49,29% trong năm 2025. Mức lương dành cho nhóm này cao hơn từ 10% - 40% so với vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ, thậm chí có nơi chênh lệch tới 100% - 120%.

Theo bà Trần Kim Trang, Giám đốc Kinh doanh nền tảng tuyển dụng Việc Làm Tốt, thị trường lao động đang bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc. DN không còn tuyển dụng ồ ạt mà ưu tiên chất lượng, kỹ năng và khả năng thích ứng. Lao động có kinh nghiệm, biết ngoại ngữ, làm chủ công nghệ sẽ có nhiều cơ hội hơn, trong khi lao động trẻ buộc phải nâng cấp năng lực nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thủy Tiên, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty CP Takahiro, cho rằng xu hướng tuyển dụng năm 2026 sẽ tiếp tục thận trọng. DN vẫn gia tăng tuyển dụng nhưng tuyển chọn kỹ hơn, bởi AI và tự động hóa khiến nhiều vị trí không còn cần số lượng lớn như trước, đòi hỏi người lao động phải làm được nhiều việc và học hỏi nhanh.

Theo Joboko, thị trường lao động năm 2026 được dự báo sẽ mở rộng cơ hội việc làm, song đi kèm yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân lực. Người lao động không chỉ cần bằng cấp mà phải sở hữu kỹ năng nghề vững, ngoại ngữ, tư duy thích ứng và tinh thần học tập suốt đời để nắm bắt cơ hội trong giai đoạn phục hồi mới.