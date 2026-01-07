TPHCM khởi động thi tuyển kiến trúc nút giao Gò Công

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định liên quan tới thi tuyển "Phương án kiến trúc nút giao thông Gò Công" thuộc dự án hoàn chỉnh nút giao và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng kiến trúc độc đáo, hiện đại, khả thi, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đối với công trình giao thông và phù hợp với cảnh quan đô thị của thành phố.

Nút giao thông Gò Công nằm tại giao lộ giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển (phường Long Phước)

Nút giao thông Gò Công nằm tại giao lộ giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển (phường Long Phước), với phạm vi nghiên cứu gồm đường Liên vùng 4, đường Vành đai 3 và nhánh nối Vành đai 3 – nút giao Trạm 2 Thủ Đức, trên tổng diện tích khoảng 24,87 ha.

Theo quy hoạch, nút giao sẽ được đầu tư ở dạng khác mức bốn tầng kết hợp đảo tròn, các nhánh Ramp và hầm chui, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn và tách nhập dòng giao thông hiệu quả.

Dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công được kỳ vọng cải thiện kết nối giữa Vành đai 3 và Vành đai 2, giải tỏa nút thắt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời góp phần chỉnh trang khu vực xung quanh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển TPHCM đến năm 2040.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TPHCM.

Đối tượng dự thi là các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm về kiến trúc, quy hoạch và giao thông; các cá nhân hoặc tổ chức không đáp ứng yêu cầu, cũng như thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật sẽ không được tham gia.

Kết quả cuộc thi sẽ là căn cứ để thành phố lựa chọn phương án thiết kế triển khai các bước tiếp theo của dự án.