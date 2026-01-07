HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM khởi động thi tuyển kiến trúc nút giao Gò Công

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nút giao Gò Công, hướng tới thiết kế hiện đại, độc đáo, an toàn và phù hợp cảnh quan đô thị.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định liên quan tới thi tuyển "Phương án kiến trúc nút giao thông Gò Công" thuộc dự án hoàn chỉnh nút giao và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3. 

Cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng kiến trúc độc đáo, hiện đại, khả thi, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đối với công trình giao thông và phù hợp với cảnh quan đô thị của thành phố.

TPHCM khởi động thi tuyển kiến trúc Nút giao Gò Công - Ảnh 1.

Nút giao thông Gò Công nằm tại giao lộ giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển (phường Long Phước)

Nút giao thông Gò Công nằm tại giao lộ giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển (phường Long Phước), với phạm vi nghiên cứu gồm đường Liên vùng 4, đường Vành đai 3 và nhánh nối Vành đai 3 – nút giao Trạm 2 Thủ Đức, trên tổng diện tích khoảng 24,87 ha. 

Theo quy hoạch, nút giao sẽ được đầu tư ở dạng khác mức bốn tầng kết hợp đảo tròn, các nhánh Ramp và hầm chui, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn và tách nhập dòng giao thông hiệu quả.

Dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công được kỳ vọng cải thiện kết nối giữa Vành đai 3 và Vành đai 2, giải tỏa nút thắt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời góp phần chỉnh trang khu vực xung quanh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển TPHCM đến năm 2040.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TPHCM. 

Đối tượng dự thi là các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm về kiến trúc, quy hoạch và giao thông; các cá nhân hoặc tổ chức không đáp ứng yêu cầu, cũng như thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật sẽ không được tham gia. 

Kết quả cuộc thi sẽ là căn cứ để thành phố lựa chọn phương án thiết kế triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Tin liên quan

Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

(NLĐO) - Tối 31-12, nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TPHCM) đã chính thức được đưa vào khai thác

Từ hôm nay, một nhánh đường nút giao Cát Lái lưu thông theo phương án mới

(NLĐO) - Giao thông trên nhánh S1 nút giao Cát Lái được điều chỉnh sau khi hoàn tất sửa chữa, một số loại xe bị hạn chế lưu thông.

Hình ảnh công trường nút giao An Phú những ngày cuối năm

(NLĐO) - Nút giao An Phú đã lộ rõ hình hài, nhánh cầu nối cao tốc TPHCM – Long Thành đạt 95% sản lượng.

Vành đai 3 Xa lộ Hà Nội đường Vành đai 3 TPHCM nút giao Gò Công
