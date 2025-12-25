HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM: không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá dịp Tết

Thiện An

(NLĐO) - TPHCM chú trọng việc chăm lo công nhân, người lao động thu nhập thấp để ai cũng có điều kiện mua sắm tết

Chiều 25-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM họp báo định kỳ các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM đã thông tin về các giải pháp bảo đảm nguồn cung phục vụ Tết Bính Ngọ. 

Theo đó, chương trình bình ổn thị trường năm 2025 thu hút 72 đơn vị tham gia, phần lớn là doanh nghiệp có uy tín, chiếm thị phần cao như: Saigon Co.op, Satra, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh...

Về giá cả hàng hóa phục vụ tết, theo đại diện Sở Công Thương, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong 1 tháng trước tết và 1 tháng sau tết.

Các mặt hàng tham gia bình ổn rất phong phú và đa dạng, gồm: 12 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu: gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc/ gia cầm, rau củ quả, thủy hải sản...; 6 nhóm hàng phục vụ học tập: tập vở, đồng phục, dụng cụ học tập... 6 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu: nước rửa chén, nước giặt/xả vải...

Ông Ngô Hồng Y cho biết tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ là trên 26.000 tỉ đồng, trong đó hơn 9.000 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường. 

Nguồn hàng bình ổn thị trường bảo đảm chiếm từ 23 - 42% nhu cầu thị trường tháng tết nhằm góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn.

Các doanh nghiệp cũng thực hiện giảm giá sâu trong những ngày cận tết đối với các mặt hàng thiết yếu như: thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm...; đẩy mạnh triển khai giảm giá sâu nhiều mặt hàng, tập trung vào các mặt hàng tết như: nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo...

TPHCM: không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá dịp Tết - Ảnh 1.

Ông Ngô Hồng Y cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Nhằm giúp thị trường hàng hóa ổn định, nguồn cung dồi dào và người dân yên tâm mua sắm từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, gần với nhu cầu đời sống.

Theo đó, chương trình bình ổn thị trường cùng kế hoạch "Bán hàng lưu động - Bình ổn thị trường" năm 2025 - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ bảo đảm đủ hàng thiết yếu với giá cả hợp lý.

Đặc biệt chú trọng việc chăm lo công nhân, người lao động thu nhập thấp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và những khu vực xa trung tâm, để ai cũng có điều kiện mua sắm tết đầy đủ.

Song song đó, các biện pháp điều tiết cung - cầu được Sở thực hiện chặt chẽ nhằm giữ cho việc mua bán diễn ra thông suốt, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá.

Bên cạnh việc giữ ổn định thị trường, Sở Công Thương cũng đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Chương trình khuyến mại tập trung "Rộn ràng mua sắm xuân", diễn ra từ ngày 15-11 đến 31-12-2025, sẽ mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, giảm giá sâu, cùng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi.

Đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh, công tác kiểm tra, quản lý thị trường và truyền thông cũng được tăng cường. Lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông tin về giá cả, nguồn hàng, các điểm bán bình ổn sẽ được công bố kịp thời, giúp người dân yên tâm mua sắm và đón tết vui tươi, an toàn.

TPHCM thị trường Sở Công Thương hàng hóa hàng tết bình ổn
