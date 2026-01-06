TPHCM không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp tham gia lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp tập thể Thường trực UBND thành phố về chủ trương lắp đặt tủ đổi pin cho xe máy điện trên vỉa hè.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM kết luận thống nhất chủ trương lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và các nơi công cộng trên địa bàn theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng xây dựng, công bố rộng rãi về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành tủ đổi pin và danh sách các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, không độc quyền, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia thực hiện theo đúng quy định.

Tủ đổi pin tại khu vực phường Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, làm rõ cơ chế quản lý, vận hành sau đầu tư; xác định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đầu tư, quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng tủ đổi pin; bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; chịu trách nhiệm kịp thời xử lý sự cố phát sinh và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về chủ trương lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện; qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và dư luận ủng hộ trong quá trình triển khai.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc lắp đặt, vận hành đối với từng vị trí lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, yêu cầu tạm ngừng hoạt động hoặc tháo dỡ công trình khi không bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Công an thành phố, Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực thành phố, UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện theo chủ trương của thành phố.

Chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp xã thống nhất vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị tham gia lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các khu vực lắp đặt trụ đổi pin trong suốt quá trình thi công lắp đặt và quản lý khai thác, vận hành công trình; cam kết không thực hiện quảng cáo trên tủ đổi pin, tự di dời, tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, dừng hoạt động tủ đổi pin xe máy điện đúng thời gian và không yêu cầu bồi thường, không khiếu nại khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của thành phố.