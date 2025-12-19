Chiều 19-12, Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân (TPHCM) phối hợp với Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast tổ chức lễ bàn giao xe điện Vinfast cho đoàn viên nghiệp đoàn này.

Các tài xế xe ôm công nghệ được hỗ trợ để chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện

Sự kiện nhằm cụ thể hóa việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổ chức Tài chính vi mô (CEP), Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân và Công ty Vinfast, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM). Theo đó, các tài xế xe ôm được vay CEP mua xe điện trả góp, lãi suất được Công ty GSM hỗ trợ.

Đợt này có 17 khách hàng là tài xế và là đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân được bàn giao xe thông qua chính sách hỗ trợ vay ưu đãi này, với tổng số tiền 515 triệu đồng.

Đại biểu tham gia chương trình

Hoạt động nằm trong chương trình thúc đẩy chuyển đổi xanh bền vững, khuyến khích đội ngũ tài xế công nghệ chuyển sang sử dụng xe máy điện, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu phát triển kinh tế xanh.

Hoạt động nhằm nâng cao đời sống người lao động, thông qua việc giúp tài xế tiếp cận nguồn vốn vay chính thức, an toàn, lãi suất ưu đãi từ CEP, từ đó giảm áp lực tài chính, ổn định thu nhập và góp phần đẩy lùi "tín dụng đen" trong đời sống xã hội.

Các tài xế xe ôm công nghệ làm thủ tục nhận xe

Trong mô hình hợp tác này, CEP đảm nhận vai trò đối tác tài chính chuyên nghiệp, cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi và quy trình thẩm định nhanh chóng, thuận tiện.

Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân là cầu nối tin cậy, bảo lãnh và đồng hành cùng các thành viên trong suốt quá trình vay vốn. Công ty GSM giữ vai trò đồng hành chuyển đổi xanh, hỗ trợ lãi suất, cung cấp phương tiện hiện đại, tiết kiệm, thân thiện với môi trường.