HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Xe ôm công nghệ ở TPHCM được hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thế nào?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Các tài xế xe ôm công nghệ được vay trả góp, lãi suất 0% để chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện

Chiều 19-12, Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân (TPHCM) phối hợp với Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast tổ chức lễ bàn giao xe điện Vinfast cho đoàn viên nghiệp đoàn này.

Hỗ trợ tài xế xe ôm công nghệ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện - Ảnh 1.

Các tài xế xe ôm công nghệ được hỗ trợ để chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện

Sự kiện nhằm cụ thể hóa việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổ chức Tài chính vi mô (CEP), Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân và Công ty Vinfast, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM). Theo đó, các tài xế xe ôm được vay CEP mua xe điện trả góp, lãi suất được Công ty GSM hỗ trợ.

Đợt này có 17 khách hàng là tài xế và là đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân được bàn giao xe thông qua chính sách hỗ trợ vay ưu đãi này, với tổng số tiền 515 triệu đồng.

Hỗ trợ tài xế xe ôm công nghệ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện - Ảnh 2.

Đại biểu tham gia chương trình

Hoạt động nằm trong chương trình thúc đẩy chuyển đổi xanh bền vững, khuyến khích đội ngũ tài xế công nghệ chuyển sang sử dụng xe máy điện, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu phát triển kinh tế xanh.

Hoạt động nhằm nâng cao đời sống người lao động, thông qua việc giúp tài xế tiếp cận nguồn vốn vay chính thức, an toàn, lãi suất ưu đãi từ CEP, từ đó giảm áp lực tài chính, ổn định thu nhập và góp phần đẩy lùi "tín dụng đen" trong đời sống xã hội.

Hỗ trợ tài xế xe ôm công nghệ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện - Ảnh 3.

Các tài xế xe ôm công nghệ làm thủ tục nhận xe

Trong mô hình hợp tác này, CEP đảm nhận vai trò đối tác tài chính chuyên nghiệp, cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi và quy trình thẩm định nhanh chóng, thuận tiện.

Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân là cầu nối tin cậy, bảo lãnh và đồng hành cùng các thành viên trong suốt quá trình vay vốn. Công ty GSM giữ vai trò đồng hành chuyển đổi xanh, hỗ trợ lãi suất, cung cấp phương tiện hiện đại, tiết kiệm, thân thiện với môi trường.

Tin liên quan

Hỗ trợ tài xế xe ôm công nghệ đổi xe xăng sang xe điện

Hỗ trợ tài xế xe ôm công nghệ đổi xe xăng sang xe điện

(NLĐO) - Tài xế được hỗ trợ vay vốn 0 đồng từ Quỹ CEP. Lãi suất do Công ty Selex chi trả, tài xế chỉ trả phần vốn vay.

Loay hoay chuyển đổi xe tự chế

Còn 3 tháng nữa là hết hạn lưu hành xe 3-4 bánh tự chế ở TPHCM, song đề án chuyển đổi phương tiện này do Sở GTVT TPHCM xây dựng hiện vẫn chưa có Dự thảo đề án chuyển đổi xe 3-4 bánh tự chế ở TPHCM lần 6 vừa được trình lên UBND TPHCM đã tiếp tục bị bác, do mức tiền hỗ trợ cao-khoảng 50 tỉ đồng.

bảo vệ môi trường kinh tế xanh xe máy điện tài xế xe ôm người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo