TPHCM kỳ vọng cơ chế đột phá mới

Ngày 11-5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Sự kiện diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nhiều kiến nghị thiết thực

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề đang được dư luận quan tâm như thực phẩm bẩn trong trường học, quy hoạch treo, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt…

Cử tri Vũ Như Mạnh, phường Phú Nhuận, cho rằng thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện thực phẩm không bảo đảm chất lượng len lỏi vào trường học ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và khiến phụ huynh lo lắng.

Từ đó, cử tri kiến nghị tăng mức xử phạt, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao đổi cụ thể từng ý kiến của cử tri.Ảnh: BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Cử tri Trần Thanh Sơn, phường Tân Định, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm như đường vành đai, metro, cao tốc kết nối TPHCM với vùng Đông Nam Bộ. Cũng theo cử tri, cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng quy hoạch "treo", dự án "treo" bởi điều này ảnh hưởng xấu tới quyền lợi, đời sống, sinh kế của người dân.

Cử tri Lê Thị Phương Loan, phường Bình Tiên, cho biết hiện nay TPHCM đang thông tin rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Bà Loan kiến nghị thành phố sớm trình các cơ quan Trung ương để thông qua Luật Đô thị đặc biệt để thành phố có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Sắp có cuộc họp rất quan trọng

Sau khi nghe ý kiến cử tri, từng đại biểu tiếp thu và phản hồi... Về vấn đề thực phẩm, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực kiểm soát chặt chẽ, tăng cường giám sát đối với đơn vị cung cấp thực phẩm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, người dân cũng cần nâng cao ý thức tiêu dùng, thận trọng trong lựa chọn thực phẩm, không dùng hàng hóa kém chất lượng.

Lãnh đạo HĐND, UBND TPHCM và phường Phú Nhuận cùng cử tri dự buổi tiếp xúc cử tri.Ảnh: BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Liên quan phát triển hạ tầng, đô thị, ông Trần Lưu Quang chia sẻ ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại TPHCM, bản thân ông đã theo sát và quyết liệt chỉ đạo các nội dung này. Ông khẳng định thành phố rất quan tâm tháo gỡ dự án treo, dự án vướng mắc, thị trường bất động sản và đang có những cơ chế thông thoáng để giải quyết các vấn đề trên.

Dự kiến thứ sáu này, Bộ Chính trị họp bàn, trao đổi và có thể đưa ra Nghị quyết mới về phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để tiến tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Khi đó, thẩm quyền của thành phố nhiều hơn, thuận lợi hơn trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Với mối quan tâm của cử tri về nhà ở, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang nghiên cứu phát triển thêm các phân khúc nhà ở thương mại có mức giá hợp lý dành cho người dân, bên cạnh nhà ở xã hội.

Những dự án này không nằm ở khu vực trung tâm nhưng thành phố sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để kết nối giúp người dân thuận tiện đi lại, sinh sống với chi phí phù hợp.

"Đây là việc khó nhưng thành phố sẽ làm từng bước và sẽ có những mô hình nhất định, từ đó có những bước tiến" - Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Bước cải tiến lớn Đề cập việc thành phố đang xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết cử tri tin tưởng luật này tạo cơ chế để TPHCM chủ động hơn trong các lĩnh vực như đầu tư, biên chế, ngân sách… hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Theo ông, đây đều là những nội dung rất lớn trong dự thảo luật lần này. "Với luật này, thành phố đang trình một yếu tố cực kỳ đặc biệt. Luật này không có nghị định, không có thông tư mà HĐND - UBND TPHCM sẽ hướng dẫn thực hiện. Đây là một bước cải tiến rất lớn, là một cuộc cách mạng về thể chế" – Bí thư Thành ủy TPHCM nói, đồng thời khẳng định có thể tự tin với hướng đi này vì Luật Thủ đô mới của Hà Nội theo đúng mô-típ này, đã được Quốc hội thông qua.

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, thông tin Bộ Y tế đã đưa nội dung sửa đổi Luật An toàn thực phẩm vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2026. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm cũng được góp ý, đề xuất đưa vào Luật Đô thị đặc biệt TPHCM trong thời gian tới. Vị đại biểu Quốc hội khẳng định TPHCM sẽ đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc đối với các đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát tại các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối.



