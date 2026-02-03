HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM lập danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu QH, 221 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

PHAN ANH

(NLĐO)- Việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM phải đúng quy định pháp luật, qua đó chọn những người hội đủ "tâm - tầm - trí"

Ngày 3-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức các Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chọn người hội đủ "tâm - tầm - trí"

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

TPHCM công bố danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Thông tin tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết hội nghị hiệp thương lần thứ hai là bước có tính chất quyết định trong quy trình hiệp thương theo luật định, nhằm đánh giá chất lượng nhân sự cụ thể và lập danh sách sơ bộ người ứng cử.

TPHCM công bố danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý việc lập danh sách phải bảo đảm dân chủ, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, qua đó lựa chọn những người hội đủ "tâm - tầm - trí", tiêu biểu về đức, tài và khả năng đóng góp cho hoạt động của cơ quan dân cử.

Đồng thời, đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan; rà soát kỹ cơ cấu, thành phần và chất lượng từng người ứng cử, lựa chọn những cá nhân đủ bản lĩnh, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành phố.

TPHCM công bố danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 3.

Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị TPHCM và danh sách 221 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu thảo luận, biểu quyết 100% thống nhất thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị TPHCM và danh sách 221 người ứng cử đại biểu HĐND TP (có 1 người rút) để lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú.

Hội nghị cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện từ ngày 4 đến ngày 8-2, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đề nghị khẩn trương tổ chức tập huấn hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử; triển khai ngay việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử.

Đồng thời, chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Lấy ý kiến cử tri là khâu then chốt

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn "Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031".

TPHCM công bố danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là khâu then chốt nhằm rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn và đánh giá sự tín nhiệm của người dân đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Từ đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các cấp ủy Đảng và Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy định pháp luật, đặc biệt là Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

