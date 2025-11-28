HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

TPHCM tăng cường giám sát lương, thưởng dịp Tết 2026

Huỳnh Như

(NLĐO) - TPHCM tăng cường giám sát lao động, việc làm, lương, thưởng và quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phòng ngừa tranh chấp tập thể.

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

img

TPHCM sẽ giám sát các hoạt động nhận lương, thưởng và tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị theo dõi tình hình sản xuất - kinh doanh, đời sống người lao động, phổ biến chính sách lao động, kiểm tra và xử lý vi phạm; tổ chức sàn giao dịch việc làm trước và sau Tết, hỗ trợ người lao động tìm việc, thực hiện các chế độ bảo hiểm và hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, thưởng.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách lao động, bảo hiểm, quyền lợi người lao động, đảm bảo thông tin chính xác, không gây hoang mang.

img

Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại, hội nghị người lao động, công khai tình hình sản xuất - kinh doanh và quyền lợi lao động

Công an TPHCM chỉ đạo công an cơ sở nắm tình hình lao động, phối hợp với BHXH TP kiểm soát đơn vị nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm, phòng ngừa tranh chấp tập thể.

Ban Quản lý các Khu chế xuất, công nghiệp và Khu công nghệ cao giám sát sản xuất, tuyển dụng, quan hệ lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm; tổ chức Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối người lao động bị mất việc với doanh nghiệp cần tuyển. 

BHXH TPHCM kiểm tra, giám sát nợ đóng bảo hiểm, xác nhận sổ bảo hiểm kịp thời, phối hợp xử lý các vụ tranh chấp tập thể liên quan đến nợ bảo hiểm.

UBND xã, phường, đặc khu giám sát doanh nghiệp, phòng ngừa tranh chấp, ngừng việc tập thể, đảm bảo an ninh trật tự, quyền lợi người lao động và ổn định sản xuất - kinh doanh; thăm hỏi, động viên doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt doanh nghiệp khó khăn.

img

UBND xã, phường, đặc khu giám sát doanh nghiệp, phòng ngừa tranh chấp, ngừng việc tập thể, đảm bảo an ninh trật tự, quyền lợi người lao động và ổn định sản xuất - kinh doanh

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giám sát chi trả lương, thưởng Tết, thực hiện dân chủ cơ sở, tiếp nhận phản ánh và vận động nguồn lực hỗ trợ người lao động khó khăn. 

LĐLĐ TPHCM chỉ đạo Công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng, công khai kế hoạch lương, thưởng Tết và các hỗ trợ khác; phối hợp chăm lo đời sống, ổn định quan hệ lao động.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP tuyên truyền pháp luật lao động, hỗ trợ Công đoàn cơ sở cơ chế đối thoại, công khai lương, thưởng Tết và các khoản hỗ trợ cho người lao động.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo và báo cáo kịp thời những vướng mắc để UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

