TPHCM lên kịch bản phục vụ hàng triệu lượt khách dịp Tết

TPHCM dự báo lượng hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tăng cao, tập trung trong khoảng từ 22 đến 28 tháng Chạp.

Ba bến xe gồm Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây đã xây dựng kế hoạch phục vụ chi tiết, kéo dài 20 ngày trước và sau Tết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

TPHCM dự báo lượng hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tăng cao, tập trung trong khoảng từ 22 đến 28 tháng Chạp

Cao điểm vào 26 tháng chạp

Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ Tết trong 20 ngày, gồm 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết. Riêng các tuyến đi phía Bắc phục vụ sớm từ ngày 10 tháng Chạp. Theo dự báo, lượng hành khách sẽ tăng mạnh từ ngày 9-2 đến 15-2-2026 (22 đến 28 tháng Chạp).

Trong 10 ngày trước Tết, bến xe miền Đông ước tính có khoảng 5.625 lượt xe, phục vụ gần 160.000 lượt khách, tăng khoảng 5% so với năm trước

Trong 10 ngày trước Tết, bến xe này có khoảng 4.530 lượt xe, phục vụ hơn 108.500 lượt hành khách, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ; cao điểm rơi vào ngày 13-2-2026 (26 tháng Chạp). Sau Tết, dự kiến có khoảng 3.390 lượt xe, phục vụ 45.000 hành khách, cao điểm vào ngày 22-2-2026 (mùng 6 Tết).

Tổng cộng cả đợt, Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ gần 8.850 lượt xe với hơn 164.000 lượt hành khách.

Mức tăng giá tối đa dao động từ 40% đến 60%, áp dụng theo từng khu vực tuyến đường và thời điểm cụ thể. Công tác bán vé trước được triển khai linh hoạt, các đơn vị được khuyến nghị cung cấp đầy đủ thông tin số lượng vé để công khai cho hành khách qua các kênh điện tử.

Bến xe Miền Đông cũng xây dựng kế hoạch phục vụ trong 20 ngày, dự báo lượng khách bắt đầu tăng từ ngày 9-2 đến 15-2-2026.

Trong 10 ngày trước Tết, bến xe này ước khoảng 5.625 lượt xe, phục vụ gần 160.000 lượt khách, tăng khoảng 5% so với năm trước; ngày cao điểm là 13-2-2026 với hơn 23.000 lượt khách.

Sau Tết, dự kiến có hơn 5.500 lượt xe, phục vụ hơn 41.000 hành khách; cao điểm rơi vào ngày 21-2-2026 (mùng 5 Tết).

Tổng cộng, Bến xe Miền Đông dự kiến phục vụ hơn 10.600 lượt xe với trên 201.000 lượt hành khách.

Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ Tết trong 20 ngày, gồm 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết. Riêng các tuyến đi các tỉnh, thành miền Bắc sẽ bắt đầu phục vụ sớm từ ngày 10 tháng Chạp

Bến xe Miền Đông tổ chức bán vé trước trên các tuyến có nhu cầu tăng đột biến, kết hợp bán vé trực tiếp tại quầy và bán vé trực tuyến.

Về giá cước, bến xe đề nghị các đơn vị vận tải kê khai đúng quy định, hạn chế tăng giá; trường hợp cần thiết, mức phụ thu tối đa cũng dao động từ 40% đến 60% tùy tuyến và thời điểm, tập trung vào các tuyến Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đồng Nai.

Tổng cộng cả đợt, Bến xe Miền Tây ước phục vụ khoảng 37.390 lượt xe với hơn 842.000 lượt hành khách

Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 7-2 đến 26-2-2026 (20 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng).

Theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, lượng khách thường tăng mạnh từ ngày 26 tháng Chạp, cao điểm từ ngày 13-2 đến 15-2-2026.

Trong 10 ngày trước Tết, bến xe này dự kiến có khoảng 18.380 lượt xe, phục vụ hơn 508.500 lượt khách, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ; riêng ngày cao điểm 13-2-2026 có thể đạt 68.500 lượt khách. Sau Tết, dự kiến có khoảng 19.010 lượt xe, phục vụ hơn 333.500 hành khách.

Tổng cộng cả đợt, Bến xe Miền Tây ước phục vụ khoảng 37.390 lượt xe với hơn 842.000 lượt hành khách.

Về giá vé, các tuyến đồng bằng sông Cửu Long dự kiến điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường, chủ yếu trong 6 ngày cao điểm từ 26 tháng Chạp đến mùng 2 Tết

Về giá vé, các tuyến đồng bằng sông Cửu Long dự kiến điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường, chủ yếu trong 6 ngày cao điểm từ 26 tháng Chạp đến mùng 2 Tết. Các tuyến Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc áp dụng theo khung điều chỉnh của Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới.

Bến xe Miền Tây cũng đề nghị cấp thêm 200 phù hiệu xe tuyến cố định tăng cường và hỗ trợ xe buýt để kịp thời giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm.