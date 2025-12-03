TPHCM mưa lớn kéo dài, bầu trời mù mịt tối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM mưa lớn kéo dài, bầu trời mù mịt tối

ÁI MY - CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TPHCM đầu giờ chiều hôm nay khiến bầu trời dần tối sầm lại, kèm theo tiếng sấm chớp rì rầm.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm (3-12), thời tiết TPHCM chỉ hửng nắng gián đoạn. Sau 11 giờ, bầu trời phủ một màu xám, mưa rào lác đác vài nơi. Đến hơn 12 giờ, nhiều khu vực mưa lớn mù mịt, nước đổ xuống liên tục, kèm theo tiếng sấm chớp rì rầm.

TPHCM mưa lớn mù mịt - Ảnh 2.

Mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TPHCM khiến bầu trời dần tối sầm lại

TPHCM mưa lớn mù mịt - Ảnh 3.

Mưa lớn trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành

TPHCM mưa lớn mù mịt - Ảnh 1.

Khu vực quận trung tâm mưa lớn kéo dài từ đầu giờ chiều

TPHCM mưa lớn mù mịt - Ảnh 4.

Đường vào nhiều con hẻm ở TPHCM trở nên tối sầm vì mưa lớn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết trong 24 - 48 giờ tới có áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp đi vào vùng biển tỉnh Đăk Lăk - Khánh Hòa. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ và có xu hướng lấn Tây, nhiễu động gió Đông hoạt động yếu trên khu vực Nam Bộ. Trên các vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần.

Từ 3 - 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần; từ khoảng ngày 7 và 8-12 áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường lệch đông trở lại. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tây sau hoạt động ổn định. Ngoài ra, từ khoảng ngày 7 và 9-12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Phiplippin có khả năng đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão.

Thời tiết TPHCM những ngày này chủ yếu có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Người dân được khuyến cáo đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Tin liên quan

TPHCM lập kịch bản "bốn tại chỗ" ứng phó mưa bão phục vụ bầu cử 2026

TPHCM lập kịch bản "bốn tại chỗ" ứng phó mưa bão phục vụ bầu cử 2026

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị cập nhật phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn và giao thông phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND 2026-2031.

Áp thấp nhiệt đới sắp suy yếu, miền Trung tiếp tục mưa lớn

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới hôm nay 3-12 có thể suy yếu thành vùng áp thấp khi ở trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.

TPHCM sắp đón kỳ triều cường vượt báo động 3

(NLĐO) - Đỉnh triều cường cao nhất tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuất hiện vào ngày 5 và 6-12, khả năng gây ngập nhiều tuyến đường ở TPHCM.

mưa lớn kéo dài thời tiết tphcm mưa dông TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo