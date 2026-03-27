Kinh tế

TPHCM muốn mở "thiên đường săn sale" hoạt động suốt năm

Tin, ảnh, clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Trung tâm Outlet thường khuyến mãi 40-80% xuyên suốt nhiều sản phẩm và diễn ra quanh năm nhằm thu hút khách

Ngày 27-3, tại buổi làm việc của Bộ Công Thương với Sở Công Thương TPHCM do thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn, chủ đề "TPHCM thí điểm đối mô hình Trung tâm Outlet (bán hàng tập trung nhiều thương hiệu, giảm giá thường xuyên, xử lý được lượng hàng tồn kho…)" được các đại biểu thảo luận. 

Theo ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, việc thí điểm Trung tâm Outlet nằm trong chiến lược tổ chức các chương trình kích cầu có trọng tâm nhằm thúc đẩy sức mua, đưa TPHCM trở thành trung tâm bán lẻ tiêu dùng cao cấp của cả vùng. 

Tuy nhiên, hiện nay khung pháp lý cho mô hình Outlet vẫn còn trống. Để triển khai hiệu quả, ông cho rằng cần có sự chia sẻ và phối hợp chặt chẽ từ nhiều bộ ngành khác nhau, đặc biệt là cơ quan hải quan và thuế để tháo gỡ các vướng mắc về chính sách.

Sở Công Thương TPHCM kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn xây dựng khung pháp lý thí điểm đối với mô hình Trung tâm Outlet ở TPHCM trong thời gian 3-5 năm.

TPHCM thí điểm mô hình Trung tâm Outlet khuyến mãi quanh năm hấp dẫn 2026 - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc ngày 27-3

Cơ chế thí điểm là cho phép áp dụng cơ chế khuyến mại thường xuyên vượt hạn mức thông thường bởi hiện tại hoạt động khuyến mại đều quy định giới hạn giá trị và mức khuyến mại; cho phép kinh doanh hàng tồn kho, hàng xuất khẩu, hàng giảm giá chính hãng; thí điểm cơ chế quản lý chuyện biệt đối với hàng hóa lưu thông trong Trung tâm Outlet và áp dụng cơ chế kiểm soát nguồn gốc hàng hóa bằng công nghệ truy xuất hiện đại.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông tin Bộ đang xây dựng Đề án phát triển mô hình Outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, dự kiến sẽ trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 6 năm 2026. 

Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai mô hình này trên cả nước. Do đó, ông khẳng định "hoàn toàn ủng hộ chủ trương 1000%" việc TPHCM thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù cho mô hình Outlet.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) trả lời kiến nghị của Sở Công Thương TPHCM về thí điểm Trung tâm Outlet

Theo ông Nam, TPHCM là địa phương có nền kinh tế phát triển nhất cả nước, do đó đây là nơi phù hợp nhất để làm thí điểm, từ đó có cơ sở để đánh giá, tổng kết và nhân rộng ra phạm vi toàn quốc.

Ông đề xuất mô hình Outlet của TPHCM phải được gắn liền với du lịch, mua sắm, giải trí và kinh tế đêm nên cần có sự phối hợp giữa ngành công thương và du lịch trong việc đưa khách đến các điểm Outlet và cửa hàng miễn thuế.

Cục sẽ phối hợp hỗ trợ TPHCM trong công tác kết nối với các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong và ngoài nước để mời gọi họ tham gia đầu tư vào các trung tâm Outlet.

TPHCM thí điểm mô hình Trung tâm Outlet khuyến mãi quanh năm hấp dẫn 2026 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh TPHCM là nơi phù hợp nhất để thử nghiệm mô hình Outlet và cần làm nhanh.

Để mô hình đi vào thực tiễn, không chỉ là phần việc của ngành công thương (như vấn đề khuyến mãi) mà các vấn đề về quy định của hải quan và thuế. Đây là những nút thắt quan trọng cần được tính toán kỹ lưỡng ngay từ khi xây dựng chính sách cho mô hình thí điểm mô hình Outlet.

Bà Phan Thi Thắng lưu ý khi xây dựng cơ chế, cần học hỏi từ các mô hình Outlet thành công trên thế giới để biết họ vận hành thế nào, cách họ thu hút dòng tiền và duy trì sự phát triển để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.


Lần đầu tiên khuyến mãi hàng hiệu tại ga Metro Bến Thành

