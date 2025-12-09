TPHCM: Người đàn ông tử vong trong lúc đạp xe tập thể dục

CLIP: Giao thông qua cầu Bình Lợi ùn tắc.

Ngày 9-12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông đạp xe đạp tập thể dục tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân đi qua cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện ông T.V.H, 68 tuổi, ngụ phường Dĩ An đạp xe đạp loạng choạng ngã xuống đường. Thấy vậy, họ chạy đến thì ông đã bất tỉnh nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường thì xác định ông H. đã tử vong.

Theo người nhà ông Đ., ông có thói quen đạp xe đạp tập thể dục đã 10 năm. Ông cũng bị bệnh nền, phải uống thuốc hằng ngày. Sáng nay thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.