Lao động

TPHCM: Người lao động giãi bày tâm tư khi cà phê cùng lãnh đạo địa phương

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO) - Các vấn đề người lao động đặt ra tại chương trình đã được lãnh đạo xã cùng các đơn vị chuyên môn trả lời thỏa đáng, đúng trọng tâm

Ngày 30-5, tại quán cà phê Sake (đường Nguyễn Thị Rành, ấp Bàu Tròn), Công đoàn xã Nhuận Đức, TPHCM đã tổ chức Chương trình "Cà phê Công đoàn – lắng nghe và đồng hành cùng người lao động".

Chương trình là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 do Công đoàn xã tổ chức, qua đó tạo không gian cởi mở, chân thành để lãnh đạo xã được trực tiếp lắng nghe những chia sẻ từ cơ sở, từ người lao động. Đồng thời để cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động có dịp đề đạt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của mình trực tiếp đến lãnh đạo xã.

Tham dự chương trình có bà Mai Thị Ngọc Duyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, ông Trần Trung Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, bà Võ Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các phòng ban chuyên môn và Công an xã...

Một số hình ảnh tại Chương trình "Cà phê Công đoàn – lắng nghe và đồng hành cùng người lao động"

Tại chương trình, người lao động chia sẻ sự lo lắng trước tình trạng mất an toàn giao thông tại trước một số trường học, tuyến đường; tình trạng bạo lực học đường gia tăng và mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết tình trạng trên nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Bên cạnh đó, người lao động cũng mong mỏi chính quyền và Công đoàn xã quan tâm nhiều hơn đến việc làm, thu nhập của người lao động; hỗ trợ kết nối tuyển dụng, tìm việc, nhất là lao động lớn tuổi; có giải pháp hỗ trợ người thuê trọ khi giá nhà trọ, điện nước tăng cao; tăng cường tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, kỹ năng mới để người lao động thích ứng với công nghệ và nhu cầu tuyển dụng hiện nay.

Ngoài ra, đoàn viên, người lao động cũng kiến nghị chính quyền cải thiện hạ tầng giao thông và dân sinh, nâng cấp các tuyến nông thôn thành đường lớn hơn để thuận lợi cho người dân đi lại và các doanh nghiệp phát triển… Các vấn đề người lao động đặt ra tại chương trình đã được lãnh đạo, Công đoàn xã cùng các đơn vị chuyên môn trả lời thỏa đáng, đúng trọng tâm.

Trao đổi cùng người lao động, bà Mai Thị Ngọc Duyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhuận Đức, đã tri ân những đóng góp của đội ngũ đoàn viên, người lao động cho sự phát triển của địa phương thời gian qua. Đồng thời ghi nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp, đề xuất của người lao động và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tìm hiểu, giải quyết các vấn đề được phản ánh. Qua đó, góp phần chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất để người lao động an tâm làm việc, công hiến cho địa phương.

Riêng đối với Công đoàn xã, đại diện Đảng ủy xã đề nghị ngoài phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ, thời gian tới, cần tăng cường các hoạt động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động để kịp thời phản ánh đến cơ quan chuyên môn. Từ đó phối hợp giải quyết triệt để các bức xúc phát sinh; tổ chức định kỳ Chương trình "Cà phê Công đoàn - lắng nghe và đồng hành cùng người lao động" mỗi quý một lần để tạo cầu nối thông tin giữa chính quyền xã và đoàn viên, người lao động.

Từ góc cà phê cùng lãnh đạo đến những cuộc đối thoại cởi mở, chân tình

(NLĐO)- Góc cà phê cùng lãnh đạo là không gian đối thoại trực tiếp cởi mở và thân mật, giảm bớt khoảng cách trong giao tiếp giữa lãnh đạo và người lao động

CÔNG ĐOÀN SÁT CÁNH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Đối thoại để đồng hành phát triển

Các buổi đối thoại do Công đoàn tổ chức giúp người lao động bày tỏ nguyện vọng, góp phần tháo gỡ vướng mắc, ổn định quan hệ lao động

Đối thoại với người lao động, phường Tân Thới Hiệp thông tin về xây trường học, nhà ở xã hội

(NLĐO)- Đối thoại với lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, người lao động gửi gắm tâm tư về các vấn đề nhà ở, nợ BHXH, tình trạng tín dụng đen...

