TPHCM: Phát hiện nhiều giải thể thao có thu - chi, tài trợ thiếu minh bạch

Mới đây, UBND các phường, xã, đặc khu của TPHCM đã nhận được công văn của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM về việc tăng cường công tác quản lý và rà soát hoạt động tổ chức các giải thể thao trên địa bàn.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, thời gian qua, hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố phát triển tích cực.

Tuy nhiên, vẫn ghi nhận nhiều trường hợp tổ chức giải khi không thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo hoặc xin phép; thu - chi và tài trợ thiếu minh bạch; lồng ghép quảng cáo trái phép, quảng cáo vượt nội dung được thẩm định; hoặc sử dụng hình ảnh giải đấu cho mục đích thương mại không đúng pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhận định những vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trật tự công cộng và gây khó khăn cho công tác quản lý tại địa phương.

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM ghi nhận nhiều trường hợp tổ chức giải khi không thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo (Ảnh minh họa AI)

Nhằm tăng cường phối hợp quản lý và phục vụ công tác tổng hợp, tham mưu UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp cung cấp thông tin và thực hiện các nội dung.

Trong đó, rà soát, tổng hợp và cung cấp thông tin về các hoạt động thể thao quần chúng trên địa bàn đã, đang và dự kiến tổ chức trong năm 2025. Thông tin cung cấp bao gồm tên giải, môn thi đấu, thời gian, địa điểm, đơn vị tổ chức, phối hợp, tài trợ (nếu có) và quy mô người tham gia; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; tình trạng thực hiện thủ tục thông báo hoặc xin phép tổ chức giải.

Cạnh đó là cung cấp nội dung liên quan đến tài trợ, thu – chi, trao thưởng (nếu có); hoạt động treo pano, bảng hiệu, logo và nội dung quảng cáo trong phạm vi sự kiện; các yếu tố nước ngoài (nếu có) như tài trợ, vận động viên, huấn luyện viên hoặc nội dung quảng cáo liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi hoạt động thể thao trên địa bàn, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trường hợp có biểu hiện tổ chức giải không thực hiện đầy đủ thủ tục; thu - chi, tài trợ không minh bạch; quảng cáo sai quy định hoặc treo bảng hiệu trái phép…, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chủ động phối hợp lực lượng Công an và cơ quan liên quan để kiểm tra, lập hồ sơ và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Thực hiện báo cáo đột xuất bằng văn bản đối với các trường hợp vi phạm phát sinh để kịp thời phối hợp chỉ đạo. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động thể thao có đông người tham gia.

Công chức Văn hóa - Xã hội chủ động tuyên truyền quy định pháp luật về tổ chức giải thể thao, quảng cáo và tài trợ để tổ chức, cá nhân biết và chấp hành. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở phối hợp hỗ trợ trong khả năng chuyên môn và điều kiện thực tế. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tổ chức sự kiện thể thao tại địa bàn.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu cung cấp thông tin kèm đánh giá tình hình tổ chức các hoạt động thể thao trên địa bàn (thuận lợi, khó khăn, tồn tại) và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở, gửi về Sở Văn hóa và Thể thao thành phố trước ngày 5-12-2025.