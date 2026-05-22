TPHCM phê duyệt hướng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến đối với dự án đường sắt đô thị Bến Thành – Cần Giờ dài khoảng 53,8 km, kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ.

Theo quyết định, hướng tuyến được xác định theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt. Điểm đầu tuyến đặt tại Công viên 23/9, phường Bến Thành; điểm cuối tại khu đất rộng 39 ha thuộc xã Cần Giờ.

Từ trung tâm TPHCM, tuyến đi dọc các tuyến đường Ký Con, Vĩnh Khánh, Nguyễn Tất Thành rồi chuyển sang Nguyễn Văn Linh, đi qua khu vực cầu Phú Mỹ và tiếp tục theo các trục Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 trước khi vượt sông Rạch Đĩa sang xã Nhà Bè.

Sau đó tuyến đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh. Tại đây, tuyến tiếp tục song song cao tốc Bến Lức – Long Thành, vượt tuyến cao tốc tại Km18+800 rồi đi vào hành lang đường Rừng Sác.

Từ xã Bình Khánh đến xã Cần Giờ, tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác, vượt qua nhiều sông lớn như An Nghĩa, Rạch Đôn, Lôi Giang và sông Dinh Bà. Theo phương án được duyệt, tuyến đi qua vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi.

Dự án bố trí 2 ga trong giai đoạn 1 gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Giai đoạn 2 sẽ bổ sung thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều hành OCC dự kiến đặt tại xã Cần Giờ.

UBND TPHCM giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến theo nội dung được phê duyệt, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan rà soát khả năng thu hồi đất trong phạm vi dự án.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao hướng dẫn các địa phương liên quan điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết phục vụ triển khai dự án. Sở Xây dựng nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với tiến độ tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Cần Giờ.

UBND các phường, xã dọc tuyến tiếp tục phối hợp theo dõi, xử lý các ý kiến, kiến nghị của người dân và cập nhật các đồ án quy hoạch có liên quan.