TPHCM: Phường Xuân Hòa khởi động chiến dịch hè, chăm lo 2.000 trẻ em khó khăn

Sáng 31-5, Ban Chỉ đạo hè Phường Xuân Hòa, TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ khai mạc hè với chủ đề "Vui hè trên thành phố Bác", hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của 300 thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, viên chức phường Xuân Hòa.

Phường Xuân Hòa tổ chức khai mạc hè với chủ đề "Vui hè trên thành phố Bác". Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu khai mạc, bà Lương Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo hè năm 2026 - cho biết trong đợt này sẽ diễn ra hoạt động thiết thực, an toàn và bổ ích dành cho thiếu nhi như chương trình "Lãnh đạo phường gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi"; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Bà Lương Thị Hồng Gấm - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo hè năm 2026 - phát biểu khai mạc. Ảnh: PHAN ANH

Cùng với đó là lớp kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; các hành trình giáo dục truyền thống; chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động đọc sách, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đặc biệt, trong hè năm 2026, phường Xuân Hòa tổ chức 5 điểm sinh hoạt hè định kỳ tại các trường học và không gian công cộng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thiếu nhi tham gia sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện. Các điểm sinh hoạt hè sẽ được tổ chức xuyên suốt từ ngày 31-5 đến ngày 30-8-2026.

Trẻ em hào hứng tham gia các hoạt động hè do phường Xuân Hòa tổ chức. Ảnh: PHAN ANH

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn Phường, Chỉ huy trưởng các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 - cho hay tuổi trẻ Xuân Hòa xác lập 15 chỉ tiêu, như hỗ trợ nâng cao năng lực số, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho ít nhất 2.500 lượt người dân; trồng mới ít nhất 200 cây xanh; chăm lo cho ít nhất 200 trường hợp người dân, 2.000 thiếu nhi khó khăn; thực hiện ít nhất 20 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII...

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hùng Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa - đề nghị các đơn vị trên toàn phường tiếp tục quan tâm sâu sắc công tác chăm lo trẻ em; dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, tạo điều kiện để các em có một mùa hè thật sự an toàn, bổ ích, vui tươi, lành mạnh và hạnh phúc. Quan tâm chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tuyệt đối không để trẻ em bị bỏ lại phía sau trong các hoạt động hè của địa phương.

Đồng thời, triển khai hiệu quả đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số" hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dân.