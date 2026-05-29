TPHCM: Phường Xuân Hòa kiện toàn nhân sự, tri ân lực lượng người hoạt động không chuyên trách

Ngày 29-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ; trao quyết định kết thúc nhiệm vụ và cảm ơn những đóng góp của người hoạt động không chuyên trách phường Xuân Hòa.

Theo đó, Đảng ủy – UBND phường Xuân Hòa đã kiện toàn nhân sự Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND - HĐND và Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị.

Cụ thể, ông Trần Anh Tuấn được điều động làm Phó Ban Xây dựng Đảng; ông Võ Trọng Định được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND - HĐND; bà Trương Ngọc Yến Diên được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị.

Từ trên xuống, từ trái sang: ông Trần Anh Tuấn, ông Võ Trọng Định và bà Trương Ngọc Yến Diên nhận quyết định nhân sự. Ảnh: PHAN ANH

Phường cũng trao quyết định và cảm ơn những đóng góp của 37 người hoạt động không chuyên trách phường Xuân Hòa.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, trao quyết định cho người hoạt động không chuyên trách. Ảnh PHAN ANH

Lãnh đạo phường Xuân Hòa trao quyết định và tặng quà tri ân lực lượng người hoạt động không chuyên trách. Ảnh: PHAN ANH

Thay mặt người hoạt động không chuyên trách, ông Nguyễn Tấn Phi, chia sẻ dù ở vị trí khác nhau, mọi người đều mang trong mình sự nhiệt huyết, trách nhiệm và niềm tự hào khi được góp một phần công chức vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Phi, người hoạt động không chuyên trách tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa phát biểu chia sẻ. Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, chúc mừng các cán bộ được trao quyết định nhận nhiệm vụ mới, đồng thời mong muốn mỗi cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu tri ân lực lượng người không chuyên trách. Ảnh: PHAN ANH

Ông nhấn mạnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện trên cơ sở phù hợp năng lực, sở trường, yêu cầu công việc và mục tiêu phát triển chung của phường. Trong quá trình vận hành mô hình mới, mỗi cán bộ cần chủ động thích ứng, nhanh chóng tiếp cận công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, ông Trần Văn Nam ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp, sự gắn bó của các cá nhân trong suốt thời gian qua.

Ông cho biết phường luôn quan tâm, cố gắng bố trí công việc phù hợp cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, đồng thời mong muốn các cá nhân tiếp tục đồng hành, giữ mối liên hệ với địa phương, phát huy tinh thần đảng viên và trách nhiệm công dân ở nơi cư trú.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cũng đề nghị các bộ phận liên quan khẩn trương giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách; tạo điều kiện để đội ngũ mới nhanh chóng ổn định, tiếp cận công việc và vận hành hiệu quả bộ máy sau sắp xếp.