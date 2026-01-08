Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được: TPHCM quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được: TPHCM quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng

Minh Chiến

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM sẽ khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù.

Ngày 8-1, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025 là năm "thử lửa" đối với TPHCM khi thành phố vừa thực hiện việc sáp nhập, vừa phải khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ chiến lược mới.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng năm 2025 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt dự Hội nghị sáng 8-1. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, năm 2025, kinh tế TPHCM duy trì tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. GRDP cả năm tăng 8,03%, GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD. Môi trường đầu tư được cải thiện với 60.000 doanh nghiệp thành lập mới; thu hút vốn FDI đạt 8,1 tỉ USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh những kết quả tích cực nêu trên là tiền đề để thành phố bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn.

Theo đó, năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Để đạt được con số này, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết địa phương sẽ tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ thành phố.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cùng với kế hoạch phát triển 5 năm, kế hoạch tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Người đứng đầu UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng năm 2025 - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Ngoài ra, TPHCM quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể TPHCM mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, siêu kết nối. Đồng thời, tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiến tới thành phố không ma túy…

Về phía TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết tăng trưởng GRDP đạt 8,16%, cao hơn nhiều so với các năm trước. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao đột biến với hơn 70%, đạt khoảng 4,4 tỉ USD. Đặc biệt, 2025 là năm đầu tiên thu ngân sách nhà nước của TP Hà Nội vượt mức 700.000 tỉ đồng, tăng 138% so với dự toán, cao nhất trong vài năm gần đây.

Bước sang năm 2026, ông Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%. Hà Nội cam kết hành động quyết liệt, chủ động ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đúng theo tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ, là "Hà Nội đã làm thì làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng".

Cụ thể, Hà Nội sẽ đột phá về thể chế và tổ chức bộ máy. Theo ông Vũ Đại Thắng, thủ đô quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, các khung pháp lý mà Trung ương đã tạo điều kiện cho Hà Nội, thúc đẩy phát triển các dự án, công trình lớn, tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn như ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. "Thành phố tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách để hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thực chất, hiệu quả" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay.

Tin liên quan

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-12: Ông Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-12: Ông Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới

(NLĐO) - Trong ngày 19-12, TPHCM khởi công, khánh thành hàng loạt dự án, công trình; điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

(NLĐO)- Theo quyết định của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với Hà Lan về chống ngập

(NLĐO) - Ngập nước ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và đang là một trong những vấn đề quan trọng được TPHCM ưu tiên giải quyết trong thời gian tới

Chính phủ TPHCM Tổng Bí thư hội nghị trực tuyến Chủ tịch Nguyễn Văn Được
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo