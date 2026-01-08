Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được: TPHCM quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng

Ngày 8-1, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025 là năm "thử lửa" đối với TPHCM khi thành phố vừa thực hiện việc sáp nhập, vừa phải khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ chiến lược mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt dự Hội nghị sáng 8-1. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, năm 2025, kinh tế TPHCM duy trì tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. GRDP cả năm tăng 8,03%, GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD. Môi trường đầu tư được cải thiện với 60.000 doanh nghiệp thành lập mới; thu hút vốn FDI đạt 8,1 tỉ USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh những kết quả tích cực nêu trên là tiền đề để thành phố bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn.

Theo đó, năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Để đạt được con số này, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết địa phương sẽ tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ thành phố.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cùng với kế hoạch phát triển 5 năm, kế hoạch tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Người đứng đầu UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Các đại biểu dự hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Ngoài ra, TPHCM quyết tâm tạo đột phá trong hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể TPHCM mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, siêu kết nối. Đồng thời, tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiến tới thành phố không ma túy…

Về phía TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết tăng trưởng GRDP đạt 8,16%, cao hơn nhiều so với các năm trước. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao đột biến với hơn 70%, đạt khoảng 4,4 tỉ USD. Đặc biệt, 2025 là năm đầu tiên thu ngân sách nhà nước của TP Hà Nội vượt mức 700.000 tỉ đồng, tăng 138% so với dự toán, cao nhất trong vài năm gần đây.

Bước sang năm 2026, ông Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%. Hà Nội cam kết hành động quyết liệt, chủ động ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đúng theo tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ, là "Hà Nội đã làm thì làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng".

Cụ thể, Hà Nội sẽ đột phá về thể chế và tổ chức bộ máy. Theo ông Vũ Đại Thắng, thủ đô quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, các khung pháp lý mà Trung ương đã tạo điều kiện cho Hà Nội, thúc đẩy phát triển các dự án, công trình lớn, tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn như ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. "Thành phố tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách để hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thực chất, hiệu quả" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay.