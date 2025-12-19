TPHCM: Rà soát lại việc tuyển sinh tiến sĩ của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản đề nghị Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp hồ sơ, minh chứng liên quan đến công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2025.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM

Theo đó, chỉ đạo được Văn phòng UBND TPHCM truyền đạt tại Công văn số 8452/VP-VX ngày 15-10-2025 trên cơ sở Báo cáo số 3088/BC-TDHYKPNGT ngày 9-10-2025 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc rà soát theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025.

Nhằm có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM xem xét và giải quyết, Sở GD-ĐT đề nghị nhà trường cung cấp các minh chứng liên quan đến vụ việc được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, trong đó có một số nội dung bị cho là mang tính suy diễn. Đồng thời, việc đưa tin theo nhiều chiều hướng khác nhau của một số cơ quan báo chí đã gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng đề nghị Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp các phản hồi thông tin chính thức gửi đến cơ quan báo chí, khẳng định quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định hiện hành; bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyển sinh diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, nhà trường cần báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng liên quan đến những phản hồi, kiến nghị đã được trường gửi đi, làm cơ sở để UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo các bước xử lý tiếp theo theo quy định.