TPHCM sắp khởi công loạt dự án hơn 10 tỉ USD

Hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2-7-2026, thành phố đang đẩy nhanh thủ tục để đồng loạt khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỉ USD, tương đương hơn 250.000 tỉ đồng.

Trước đó, vào dịp 30-4 TPHCM đã khởi công nhiều dự án, trong đó có tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nổi bật trong số này là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 47,7 km, đi qua TPHCM và Đồng Nai, với 19 ga gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao. Dự án do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thuộc THACO đề xuất đầu tư theo hình thức BT, tổng vốn nghiên cứu sơ bộ khoảng 84.000 tỉ đồng.

Tuyến được định hướng đồng bộ công nghệ với mạng lưới metro TPHCM và kết nối trực tiếp sân bay Long Thành khi hoàn thành vào năm 2030.

Phối cảnh tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành được quy hoạch 8 làn xe

Cùng thời điểm, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành cũng được thúc tiến độ để khởi công dịp 2-7. Tuyến dài hơn 42 km, điểm đầu kết nối Vành đai 4 TPHCM và đường tỉnh 991, điểm cuối nối tuyến ven biển Vũng Tàu - Bình Châu. Dự án được quy hoạch 8 làn xe cao tốc kèm đường song hành, tổng vốn hơn 51.500 tỉ đồng, do Công ty CP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm đề xuất đầu tư.

Phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Một dự án quy mô lớn khác là cầu và đường vượt biển Cần Giờ do Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (Vingroup) đề xuất đầu tư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.016 tỉ đồng. Theo phương án điều chỉnh mới, tuyến dài hơn 14 km, gồm phần cầu vượt biển hơn 8 km và hầm vượt biển gần 3,9 km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với 6 làn xe, vận tốc 80 km/giờ, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Phối cảnh đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng

Tại khu Đông TPHCM, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu cũng nằm trong kế hoạch khởi công dịp này. Dự án dài gần 6 km, rộng 60 m, kết nối trực tiếp cảng Cát Lái với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3. Tổng vốn đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2029.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 sẽ khởi công trong dịp 2-7 sắp tới

Ngoài các tuyến kết nối liên vùng, TPHCM cũng đồng loạt triển khai nhiều công trình giao thông đô thị quan trọng. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 4 có tổng vốn hơn 5.063 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028 nhằm tăng kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố.

Phối cảnh cầu đường Bình Tiên với tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỉ đồng

Dự án cầu đường Bình Tiên với tổng vốn gần 6.300 tỉ đồng cũng đang đẩy nhanh tiến độ khởi công sau nhiều năm chờ đợi. Tuyến dài khoảng 3,66 km, thiết kế dạng cầu cạn từ nút giao Bình Tiên - Phạm Văn Chí đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu Tây và Nam TPHCM.

Đường Nguyễn Tất Thành sẽ được khởi công mở rộng lên 8 đến 10 làn xe

Ngoài ra, sau khi Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội khởi công dịp 30-4 vừa qua, TPHCM tiếp tục triển khai mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, nâng cấp cầu Tân Thuận và đầu tư thêm ba cầu đi bộ qua sông nhằm tái thiết không gian ven sông trung tâm.