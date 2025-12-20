HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
TPHCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026

Huỳnh Như

(NLĐO) - TPHCM yêu cầu tăng giám sát nợ lương, nợ bảo hiểm, chủ động ngăn tranh chấp và đẩy mạnh chăm lo Tết cho người lao động.

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

TPHCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Bảo hiểm xã hội TPHCM được giao rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội định kỳ hằng tháng

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nội vụ cùng ý kiến của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Công văn số 4039 về tăng cường giám sát tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động dịp Tết. Trọng tâm là theo dõi sát tình hình nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương và nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM được giao rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội định kỳ hằng tháng; riêng thời điểm cận Tết, tần suất báo cáo tăng lên 2 tuần/lần. 

Kết quả rà soát phải được thông báo kịp thời đến Sở Nội vụ, các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và UBND các phường, xã, đặc khu. Song song đó, Sở Nội vụ, các ban quản lý và chính quyền cơ sở chủ động nắm tình hình nợ lương, khó khăn của doanh nghiệp để dự báo sớm nguy cơ tranh chấp lao động.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tăng cường phối hợp trong xử lý các tình huống quan hệ lao động. Các đơn vị liên quan cần rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, xác định rõ đầu mối liên hệ khi xảy ra vụ việc. Đối với các vụ việc phát sinh trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, ban quản lý các khu này chịu trách nhiệm chủ trì xử lý, đồng thời phối hợp với công an và chính quyền địa phương để hỗ trợ kịp thời. 

Sở Nội vụ được giao chủ trì triển khai Quyết định số 898 của UBND TP về quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật, đồng thời hướng dẫn các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu chủ động tổ chức các đoàn đi thăm, nắm tình hình doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời ghi nhận khó khăn, tâm tư của người lao động và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định pháp luật, hạn chế phát sinh điểm nóng tranh chấp lao động trong dịp Tết.

Chăm lo Tết cho người lao động

Lãnh đạo TP đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, nhất là với người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết.

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động lập danh sách các trường hợp khó khăn để đề xuất hỗ trợ. Liên đoàn Lao động TP ngoài việc triển khai các chương trình chăm lo theo kế hoạch, cần chủ động bố trí nguồn lực cho các tình huống phát sinh, đồng thời nghiên cứu biện pháp hỗ trợ công nhân lao động khó khăn chưa là đoàn viên công đoàn.

Sở Nội vụ được giao tổng hợp tình hình tiền lương, thưởng Tết, tham mưu UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy tổ chức họp chuyên đề về quan hệ lao động cuối năm.


Tin liên quan

Xe ôm công nghệ ở TPHCM được hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thế nào?

Xe ôm công nghệ ở TPHCM được hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thế nào?

(NLĐO)- Các tài xế xe ôm công nghệ được vay trả góp, lãi suất 0% để chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đến công trường Vành đai 3 trao hỗ trợ 50 triệu đồng

(NLĐO) - LĐLĐ TPHCM đã trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng để chăm lo, động viên người lao động đang làm việc tại công trình đường Vành đai 3 TPHCM

LĐLĐ TPHCM động viên người lao động làm việc tại công trình đường Vành đai 3

(NLĐO) - Hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động tại các công trình trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

