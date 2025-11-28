Hạn cuối nộp báo cáo lao động 6 tháng cuối năm 2025 của doanh nghiệp

Doanh nghiệp trên cả nước cần chú ý thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động cho 6 tháng cuối năm 2025. Theo quy định, hạn cuối để hoàn tất thủ tục này là trước ngày 5-12-2025. Thực tế, các đơn vị nên hoàn thành trước ngày 4-12, vì ngày 5-12 rơi vào thứ Sáu.

Doanh nghiệp phải hoàn thành và nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động cho 6 tháng cuối năm 2025 trước ngày 5-12

Báo cáo có thể được nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc theo hướng dẫn của Sở Nội vụ địa phương. Đơn vị thực hiện kê khai theo Mẫu số 01/PLI (Phụ lục I, Nghị định 145/2020/NĐ-CP), điền đầy đủ thông tin lao động, bao gồm tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ-BNN. Các danh sách lao động lập trong cùng tháng cần được đánh số thứ tự rõ ràng.

Trong quá trình kê khai, doanh nghiệp phải lưu ý các trường hợp đặc biệt: Người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ-BNN ghi vào cột ghi chú, lao động đã có mã số BHXH cần điền đầy đủ các tiêu thức và nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, các thay đổi nơi đăng ký KCB cũng phải cập nhật chính xác.

Sau khi hoàn tất, báo cáo phải được ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đơn vị.

Việc không nộp báo cáo đúng hạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Tại nghị định này, người sử dụng lao động có thể chịu mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu không báo cáo tình hình thay đổi lao động, hoặc từ 10 triệu đến 3 triệu đồng cho các vi phạm liên quan đến khai trình lao động. Đối với tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi.

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động được đánh giá là một trong những nghĩa vụ hành chính quan trọng, đảm bảo quyền lợi của người lao động và giúp cơ quan quản lý nhà nước theo dõi chính xác tình hình nhân sự của doanh nghiệp. Việc tuân thủ đúng thời hạn, kê khai đầy đủ và chính xác là yêu cầu bắt buộc, đồng thời tránh được rủi ro bị xử phạt hành chính.