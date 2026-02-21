HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM tặng nón lá, mời khách quốc tế trải nghiệm Tết Việt

Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Những vị khách quốc tế đầu tiên đến với TPHCM năm mới Bính Ngọ 2026 đã thăm Đường hoa Nguyễn Huệ, thưởng thức hương vị Tết Việt

Chiều 21-2, tức mùng 5 Tết, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức Chương trình Họp mặt – Chào mừng những vị khách quốc tế đầu tiên đến với TPHCM. Đây là hoạt động thường niên mang tính chiến lược, khẳng định vị thế của Saigontourist Group và sức hút của du lịch TPHCM đối với thị trường khách quốc tế.

TPHCM chào đón khách quốc tế thưởng thức Tết Việt và văn hóa 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tặng nón lá cho khách quốc tế

TPHCM chào đón khách quốc tế thưởng thức Tết Việt và văn hóa 2026 - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện Saigontourist Group và các vị khách quốc tế đã cùng nhau thực hiện nghi thức cắt dưa hấu đỏ, bánh chưng, bánh tét

TIN LIÊN QUAN

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cùng 50 vị khách quốc tế đang lưu trú tại các đơn vị thành viên của Saigontourist Group.

TPHCM chào đón khách quốc tế thưởng thức Tết Việt và văn hóa 2026 - Ảnh 4.

Du khách quốc tế hào hứng khi nghe giới thiệu về bánh tét được làm bằng hoa ở Đường hoa Nguyễn Huệ

Tại chương trình, du khách được nhận những món quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như chiếc khăn rằn Nam Bộ và nón lá truyền thống. Sau đó, du khách được tham quan trải nghiệm tại Đường hoa Nguyễn Huệ – công trình văn hóa biểu tượng của TPHCM mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp của Saigontourist Group, các du khách đã được tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, thưởng lãm các đại cảnh, tiểu cảnh độc đáo, những tác phẩm nghệ thuật hoa tươi rực rỡ tại Đường hoa và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu năm mới.

TPHCM chào đón khách quốc tế thưởng thức Tết Việt và văn hóa 2026 - Ảnh 5.

Du khách quốc tế nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Đường hoa Nguyễn Huệ

Các vị khách quốc tế đã rất thích thú khi tham quan tại đây và liên tục chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Trong chương trình còn có nghi thức khai tiệc nhẹ đầu xuân.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện Saigontourist Group và các vị khách quốc tế đã cùng nhau thực hiện nghi thức cắt dưa hấu đỏ, bánh chưng, bánh tét – những món ăn biểu tượng cho sự may mắn, sung túc của người Việt trong ngày Tết cổ truyền.

TPHCM chào đón khách quốc tế thưởng thức Tết Việt và văn hóa 2026 - Ảnh 6.

Du khách thích thú chụp ảnh món bánh chưng, bánh tét cùng củ kiệu, tôm khô đậm chất Tết Việt

Trong không gian ấm cúng tại Văn phòng Saigontourist Group, các du khách vừa thưởng thức ẩm thực tinh tế, vừa đắm mình trong những giai điệu nhạc dân tộc nhẹ nhàng, tạo nên một sự giao thoa văn hóa ấn tượng và đầy xúc cảm.

Saigontourist Group du khách quốc tế tiệc nhẹ đầu xuân quốc tế đầu tiên đến với TPHCM
