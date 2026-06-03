Bộ Y tế siết kiểm tra phòng khám, xử lý khám chữa bệnh không phép

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động hành nghề.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh. Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Y tế, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số cơ sở khám chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép, hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng quy định.

Cơ quan này yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra việc cấp giấy xác nhận quá trình hành nghề, giấy phép hành nghề của nhân viên y tế; điều kiện hoạt động của các khoa, phòng; việc thực hiện các kỹ thuật mới chưa được cấp phép; hoạt động quảng cáo; công khai giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề và việc cập nhật dữ liệu trên Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm được phát hiện sau kiểm tra, đồng thời yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, sai phạm và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Các Sở Y tế cần phối hợp với công an, quản lý thị trường, cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương tăng cường giám sát hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành nghề y, dược và cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về khám chữa bệnh, công khai các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu vi phạm. Các địa phương phải định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, hậu kiểm về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vào ngày 25 tháng cuối của mỗi quý.