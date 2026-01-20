TPHCM: Tết Bính Ngọ, cán bộ lãnh đạo chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công

UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn thành phố.

Tại chỉ thị, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; người quản lý, đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác, chủ đề năm 2026 của TPHCM.

Tập trung công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TPHCM, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm ổn định thị trường, cung cầu hàng hóa. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và tiết kiệm. Tổ chức, quản lý các hoạt động tổng kết, gặp mặt đầu năm... bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán.

Quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trực, xử lý công việc kịp thời, thông suốt, thực hiện nghiêm chế độ, thông tin báo cáo theo quy định.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, không để tồn đọng công việc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

Cũng theo nội dung Chỉ thị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống lãng phí, tiêu cực.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức, sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi.

Không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không cổ xúy các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.