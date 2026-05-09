TPHCM thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với TP Mumbai

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM và TP Mumbai đã trao Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ.

Mở rộng hợp tác cấp địa phương với Ấn Độ

Ngày 6-5 vừa qua, tại Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam và Ấn Độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nitayanad Rai đã trao Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và TP Mumbai. Lễ trao văn kiện được tổ chức trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (trái) và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nitayanad Rai (phải) trao Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và TP Mumbai. Ảnh: VOV

Sự kiện là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất với mong muốn biến ý chí thành kết quả cụ thể. Bản ghi nhớ nhận được sự hoan nghênh của lãnh đạo cấp cao hai nước và được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Theo Bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản.

Với Bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với TPHCM được nâng lên 88 địa phương, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại địa phương của thành phố. Đặc biệt, Mumbai là địa phương đầu tiên của Ấn Độ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với TPHCM, thể hiện tinh thần chủ động, tiên phong của thành phố trong mở rộng hợp tác cấp địa phương, góp phần hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Khai mở các lĩnh vực hợp tác mới giữa TPHCM và Ấn Độ

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn với Doanh nghiệp Ấn Độ do Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của ông Ashish Jaiswal, Quốc vụ khanh Chính quyền bang Maharashtra kiêm Đại biểu Hội đồng Lập pháp bang Maharashtra, khu vực bầu cử Ramtek, cùng khoảng 70 doanh nghiệp Ấn Độ trong các lĩnh vực du lịch, công nghệ sinh học, hạ tầng, logistics, tài chính và công nghệ thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà dự và phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Mumbai

Thông qua các hoạt động tiếp xúc, cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm đối với thị trường Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, đặc biệt đề xuất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch gắn với di sản; năng lượng xanh, sản xuất amoniac xanh, chuyển đổi rác thải thành khí sinh học; năng lượng tái tạo; sản xuất bền vững; chuyển đổi số; logistics, cảng biển, tài chính, giáo dục - đào tạo, công nghiệp điện ảnh, công nghệ sinh học, y tế công và hợp tác văn hóa thông qua Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TPHCM sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ nghiên cứu, mở rộng hoạt động tại thành phố và xem thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đề nghị doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối thực chất, chuyển các cơ hội hợp tác thành chương trình, dự án cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ TPHCM – Mumbai nói riêng và Việt Nam – Ấn Độ nói chung.

Toàn cảnh Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Ấn Độ tại Mumbai

Ngoài ra, ông Nguyễn Lộc Hà cũng làm việc với Phòng Thương mại Ấn Độ tại New Delhi về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực du lịch, năng lượng, đầu tư - thương mại và thiết lập kênh kết nối doanh nghiệp thường xuyên giữa TPHCM với cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ; làm việc với Tập đoàn ACME về hợp tác năng lượng tái tạo và dự án sản xuất amoniac xanh tại Việt Nam với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9 – 10 tỉ USD; làm việc với GPS Renewables và SatyaGiri Group về các giải pháp chuyển đổi rác thải thành năng lượng, xử lý chất thải hữu cơ, khí sinh học, nhiên liệu sạch và năng lượng tái tạo.

Thông qua việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và TP Mumbai và triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế ngay sau khi Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tiên phong trong hội nhập quốc tế, chủ động cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần hiện thực hóa các cam kết cấp cao giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời mở rộng không gian hợp tác thực chất với các đối tác Ấn Độ trong giai đoạn mới.