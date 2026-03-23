Thời sự

TPHCM thu phí không barie 4 dự án BOT cửa ngõ

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM dự kiến thu phí không barie trên 4 tuyến cửa ngõ, áp dụng công nghệ đa làn tự do nhằm giảm ùn tắc và tăng tốc độ lưu thông.

TPHCM dự kiến triển khai thu phí không dừng theo km, không barie trên 4 dự án giao thông cửa ngõ nhằm giảm ùn tắc, gồm các tuyến quốc lộ 1, 13, 22 và trục Bắc – Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ).

TPHCM thu phí không barie 4 dự án BOT cửa ngõ - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án đường trục Bắc - Nam (đường trên cao Nguyễn Hữu Thọ) được triển khai theo hình thức BOT, TPHCM thu phí không barie

Hạn chế tình trạng "nút thắt cổ chai"

Theo các báo cáo nghiên cứu khả thi do Sở Xây dựng TPHCM trình, các dự án BOT mở rộng những tuyến này sẽ áp dụng mô hình thu phí điện tử không dừng đa làn tự do (free flow), không bố trí trạm thu phí hay barie. Phương thức này cho phép phương tiện lưu thông liên tục qua khu vực thu phí, hạn chế tình trạng "nút thắt cổ chai" – nguyên nhân chính gây ùn tắc tại các cửa ngõ đô thị.

Cụ thể, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) có tổng mức đầu tư khoảng 6.271 tỉ đồng, dài gần 6 km, được mở rộng lên 10–14 làn xe. Tuyến này sẽ tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí không dừng, hướng đến vận hành thông suốt trên trục kết nối TPHCM với Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ.

Trong khi đó, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An có tổng vốn khoảng 6.674 tỉ đồng, chiều dài hơn 9,6 km. Tuyến được thiết kế 10–12 làn xe, kết hợp các nút giao khác mức tại những điểm quan trọng như An Lạc, Bình Thuận, Tân Kiên và khu vực cao tốc Bến Lức – Long Thành. Hình thức thu phí không dừng được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây TP.

Tương tự, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3) dài hơn 8 km, tổng mức đầu tư khoảng 4.189 tỉ đồng, cũng áp dụng mô hình thu phí không barie. Tuyến sẽ được mở rộng lên 10 làn xe, bố trí nhiều cầu vượt tại các nút giao lớn như Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Văn Bứa, góp phần tăng khả năng lưu thông trục Tây Bắc.

Giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển

Theo Sở Xây dựng, việc áp dụng thu phí không dừng đa làn tự do không chỉ phù hợp xu hướng hiện đại hóa hạ tầng giao thông mà còn tận dụng tỷ lệ phương tiện đã dán thẻ ETC cao hiện nay. Hình thức này cho phép thu phí theo quãng đường di chuyển, đồng thời xử lý hậu kiểm đối với các trường hợp không chấp hành, thay vì dừng xe tại trạm như trước.

Các dự án đều được đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, với phần lớn vốn do nhà đầu tư huy động. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách.

Khi hoàn thành, các tuyến quốc lộ cửa ngõ được nâng cấp đồng bộ cùng cơ chế thu phí hiện đại được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực vận tải và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TPHCM và các vùng lân cận.

Tin liên quan

Một tuyến đường đang "đốn tim" giới trẻ TPHCM

Một tuyến đường đang "đốn tim" giới trẻ TPHCM

(NLĐO) - Con đường trải nhựa phẳng lỳ, uốn mình giữa không gian xanh mướt cùng điểm nhấn nổi bật là những tán hoa Kèn Hồng nở rộ, sắc hồng dịu dàng

Hai người đàn ông xô xát giữa đường ở TPHCM khiến nhiều người khiếp vía

(NLĐO) - Trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở phường An Khánh, hai người đàn ông đã đánh nhau.

TPHCM: Cấp bách quy hoạch lại hệ thống trạm trung chuyển rác thải

(NLĐO) - Thành phố khẩn trương chỉ ra các khó khăn, vướng mắc và đề xuất lập quy hoạch, đầu tư các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

