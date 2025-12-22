TPHCM tôn vinh 155 "Doanh nghiệp Xanh" năm 2025

Tối 22-12, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM đã tổ chức Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025" cho 155 doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết TPHCM đang hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm 4 nội dung: Phát triển nguồn lực xanh; xây dựng hạ tầng xanh; phát triển hành vi xanh và xác định ngành và lĩnh vực tiên phong.

Để thực hiện điều này, TPHCM cụ thể hóa trên 3 trụ cột lớn là khung pháp lý; bộ tiêu chí đo lường được và mô hình mẫu (địa phương xưởng sản xuất xanh, công trình xanh, bệnh viện xanh, trường học xanh…).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Chủ tịch HUBA trao chứng nhận cho các doanh nghiệp xanh

Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là một mô hình giúp giải quyết bài toán giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường, trong đó yếu tố bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân phải luôn được đặt ở hàng đầu.

Lãnh đạo TPHCM rất mong tiếp nhận được nhiều ý kiến quý báu, nhiều kinh nghiệm hay, nhiều giải pháp đột phá và các chính sách phát triển hiệu quả kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia để cùng hướng đến mục tiêu, hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh của Chính phủ đặt ra và đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

"Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng việc HUBA tiếp tục phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức xét chọn và tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh TPHCM" năm nay - là việc làm rất có ý nghĩa, mang tính thời sự và mang lại nhiều giá trị thiết thực" - ông Nguyễn Lộc Hà đánh giá.

Nhiều siêu thị Co.opMart được chứng nhận doanh nghiệp

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA thông tin 155 doanh nghiệp đủ điều kiện để được trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025 được thẩm định từ hơn 200 doanh nghiệp tham gia.

155 doanh nghiệp xanh TPHCM đã chứng minh rằng đổi mới công nghệ, quản trị tài nguyên hiệu quả, giảm phát thải, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng hoàn toàn có thể đi cùng với hiệu quả kinh doanh.

TPHCM đang hình thành lớp thương hiệu doanh nghiệp mới

Từ những chuyển biến tích cực ấy, có thể khẳng định có một lớp thương hiệu doanh nghiệp mới của TPHCM đang hình thành - lớp thương hiệu gắn với trách nhiệm, với tư duy đổi mới sáng tạo, với chiến lược kinh doanh và mục tiêu bền vững.

"Đáng trân trọng hơn, không chỉ các doanh nghiệp lớn hay tập đoàn đa ngành, mà nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng mạnh dạn tiếp cận chuẩn xanh chứng minh rằng chuyển đổi xanh đang ngày càng trở nên bình đẳng, lan tỏa và nhiều cơ hội phát triển" – Chủ tịch HUBA nhấn mạnh.