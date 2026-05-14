Thời sự

TPHCM: Trao Huy hiệu Đảng cho 61 đảng viên phường Tăng Nhơn Phú

Huyền Trân

(NLĐO) - Đợt ngày 19-5-2026 và Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 61 đảng viên.

Chiều 14-5, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026 và Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Trung Dũng - Nguyên Thành ủy viên, Nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội TPHCM, Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Đây là dịp để toàn Đảng bộ phường cùng ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi Huy hiệu Đảng được trao là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bển bỉ của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt mà còn là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại buổi lễ.

Ông nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến to lớn của các đảng viên cao niên tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà còn là nguồn động viên, giáo dục truyền thống quý báu cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ tiếp tục noi gương, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng mỗi đảng viên tiếp tục là những tấm gương để thế hệ tiếp nối noi theo, tiếp tục góp ý với địa phương để cùng xây dựng địa phương, thành phố ngày càng phát triển.

Dịp này, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 61 đảng viên. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ đã trao tặng trực tiếp cho 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm tuổi Đảng, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng trao tặng khánh vàng cho các đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ, lâu dài của các đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú trao tặng khánh vàng cho đảng viên 65 năm tuổi Đảng tại buổi lễ.

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, ông Lê Văn Dậu (đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng) xúc động chia sẻ, việc được nhận Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự lớn lao của bản thân và gia đình. Đồng thời, ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo.

(NLĐO)- Đợt ngày 3-2-2026, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 23 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

(NLĐO) - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh lễ trao tặng Huy hiệu Đảng hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc

