TPHCM: Trao Huy hiệu Đảng, tuyên dương điển hình học Bác

Chiều 18-5, Đảng ủy xã Hưng Long, TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026).

Đến dự buổi lễ có ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Trong không khí trang trọng, Đảng ủy xã Hưng Long đã công bố quyết định và tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 2 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 40 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng mà còn là biểu tượng của lòng trung thành, ý chí kiên định và tinh thần tận tụy phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

“Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã Hưng Long; đồng thời là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm để cán bộ, đảng viên trẻ học tập và noi theo” - bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chung tay phát triển địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình, hiện đại.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Thái Văn Canh xúc động bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng đúng vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông cho biết bản thân luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị của người đảng viên; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu gương trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Hưng Long ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Đảng ủy xã Hưng Long cũng tổ chức tuyên dương, khen thưởng 49 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng được biểu dương, khen thưởng tại chương trình.

Cùng ngày, Đảng bộ phường Bình Thới tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Đến tham dự lễ có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đợt này, toàn Đảng bộ phường Bình Thới có 14 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Hải Yến, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới nhấn mạnh việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Bà Trần Hải Yến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đề nghị các chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tại phường.

Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa tổ chức lễ ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đảng ủy – HĐND phường.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ được xây dựng với nhiều hình ảnh, tư liệu quý về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những câu nói, bài viết, tác phẩm tiêu biểu của Người gắn với việc giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, triển lãm ảnh đã tái hiện sinh động hành trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ, những dấu mốc lịch sử quan trọng gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong đời sống xã hội mà còn tạo địa chỉ sinh hoạt chính trị, văn hóa ý nghĩa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc dân tộc.