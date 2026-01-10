TPHCM trao thẻ BHYT, tặng quà Tết cho người dân khó khăn ở xã Tân Vĩnh Lộc

Ngày 10-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Hội Nông dân và BHXH TPHCM tổ chức chương trình trao thẻ BHYT và tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Từ sớm, đông đảo người dân đã có mặt

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 thẻ BHYT và 115 phần quà Tết (gồm quà và tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng/phần) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng con em hội viên Hội Nông dân vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc.

Lãnh đạo TPHCM trao các phần quà Tết cho con em hội viên Hội Nông dân vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc

Gia đình anh Trần Trọng Tuấn là một trong những trường hợp được hỗ trợ trong đợt này. Với 7 nhân khẩu, vợ chồng anh đều làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Chi phí sinh hoạt hằng ngày đã là gánh nặng nên dù BHYT rất cần thiết, chi phí tham gia vượt quá khả năng của gia đình.

Nhận thẻ BHYT và phần quà Tết từ chương trình, anh Tuấn không giấu được sự xúc động. Theo anh, thẻ BHYT không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau mà còn mang lại sự an tâm trong cuộc sống. "Có BHYT, tôi cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều, bởi nếu chẳng may đau ốm, gia đình cũng đỡ lo hơn. Những phần quà này là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn phía trước" – anh bày tỏ.

Trao thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Tân Vĩnh Lộc. Đội ngũ y, bác sĩ đã trực tiếp đo huyết áp, khám nội – ngoại tổng quát, tư vấn tình trạng sức khỏe cho từng trường hợp cụ thể và cấp phát thuốc phù hợp với chẩn đoán.

Các bác sĩ còn hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe hằng ngày, nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh lý thường gặp và biện pháp phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt đối với người cao tuổi và lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Rời TP Huế vào TPHCM lập nghiệp gần 20 năm, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Bươn gắn liền với những tháng ngày mưu sinh vất vả. Chị làm lao động tự do, chồng là công nhân, thu nhập bấp bênh, trong khi con mắc bệnh tim bẩm sinh. Thu nhập kiếm được hầu như chỉ đủ lo tiền thuốc men cho con và chi tiêu tối thiểu trong gia đình, khiến việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân chị phải gác lại.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám, tư vấn và hướng dẫn người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Vĩnh Lộc cách chăm sóc sức khỏe hằng ngày

Suốt thời gian dài, chị Bươn thường xuyên bị chóng mặt, tê tay, mệt mỏi nhưng chỉ dám mua thuốc uống cầm chừng. Nhiều lúc trong người rất khó chịu nhưng nghĩ đến viện phí là chị lại quay về nhà, ráng chịu cho qua ngày.

Khi được các y bác sĩ thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng và cấp phát thuốc miễn phí, chị Bươn không giấu được sự xúc động. "Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi được hỏi han từng triệu chứng, dặn dò rất kỹ. Tôi vừa mừng vừa tủi, cảm giác như có người thật sự hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của mình" - chị bộc bạch

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết hoạt động này nhằm cụ thể hóa phong trào "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Theo ông Phan Hồng Ân, với sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị – xã hội cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, công tác chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là việc trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Đến nay, tổng kinh phí huy động cho hoạt động này đã đạt hơn 3 tỉ đồng.

"Việc trao thẻ BHYT, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của TPHCM đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Chúng tôi kỳ vọng những hoạt động thiết thực này sẽ góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, sung túc hơn, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân" - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh.

Trao quà Tết, tiếp sức nông dân làng mai Bình Lợi Cùng ngày, tại Tổ hợp tác Mai vàng Bình Lợi (số 852 Vườn Thơm, xã Bình Lợi), ban tổ chức đã đến thăm, động viên và trao 10 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, cho 10 hộ nông dân trồng mai trên địa bàn. Dịp này, Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi cũng trao kinh phí hỗ trợ cho Chi hội Nông dân các ấp 2, 3 và 4, mỗi chi hội 2 triệu đồng, nhằm động viên các chi hội chuẩn bị, chăm sóc và phục vụ tuyến đường mai vàng đón Tết. Lãnh đạo TPHCM hỏi thăm, động viên các hộ nông dân trồng mai tại làng mai Bình Lợi Hiện nay, làng mai Bình Lợi có khoảng 606 ha mai vàng, là một trong những vùng trồng mai tập trung lớn của TPHCM. Thời điểm này, nông dân đang tất bật chăm sóc, tạo dáng, bón phân và theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh thời điểm nở hoa, bảo đảm mai nở đúng dịp, đạt chất lượng tốt nhất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Hoạt động thăm hỏi, trao quà nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và sản xuất cho nông dân trong dịp Tết, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành đối với người trồng mai, những người đang nỗ lực gìn giữ và phát triển nghề truyền thống gắn liền với bản sắc văn hóa của địa phương.



