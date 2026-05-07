Lao động

Thị trường lao động nhiều tín hiệu tích cực

Tin-ảnh: H.Như

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (CSE) vừa thông tin kết quả 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong kết nối thị trường lao động.

Thời gian qua, CSE đã tổ chức 62 phiên giao dịch việc làm, qua đó tư vấn cho 194.228 người, trong số này có 10.977 người được giới thiệu việc làm và 3.423 người đã nhận việc. Song song đó, 28 buổi tư vấn kỹ năng và cập nhật chính sách cho doanh nghiệp (DN) cũng được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả tuyển dụng. 

Về nhu cầu nhân lực, CSE tiếp nhận thông tin từ 9.491 DN, với 16.503 vị trí tuyển dụng. Đồng thời, 624 DN báo cáo biến động lao động, với tổng số 433.579 người đang làm việc.

Thị trường lao động nhiều tín hiệu tích cực - Ảnh 1.

Người lao động tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM

Đáng chú ý, thị trường lao động tháng 4 tiếp tục xuất hiện tình trạng lệch pha cung - cầu. Nhóm lao động phổ thông có nhu cầu cao nhất (9.163 vị trí) nhưng nguồn cung chỉ 6.752 người. Tương tự, nhóm lao động có tay nghề (sản xuất - vận hành máy) cũng thiếu hụt, khi nhu cầu (3.505 vị trí) vượt xa số người tìm việc (2.275 người). 

Ngược lại, các lĩnh vực kinh doanh - bán hàng và dịch vụ - du lịch - nhà hàng lại dư cung lao động, với số người tìm việc cao hơn nhu cầu tuyển dụng.

