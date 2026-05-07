Trường ĐH Mở TPHCM mời viết bài về công nghệ giáo dục, đào tạo online

Tiếp nối thành công của lần đầu tiên, hội thảo khoa học quốc tế International Conference on Educational Technology and Online Education 2026 (ICETOE 2026) với chủ đề "Công nghệ giáo dục và Đào tạo trực tuyến: Các xu hướng thúc đẩy làn sóng tương lai của giáo dục số" sẽ được Trường ĐH Mở TPHCM tiếp tục triển khai tổ chức.

Hội thảo dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27-11-2026, quy tụ các nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực công nghệ giáo dục.

Thúc đẩy thảo luận học thuật về giáo dục số

Theo Ban tổ chức, ICETOE 2026 tập trung phân tích các xu hướng mới và thúc đẩy thảo luận học thuật xoay quanh nhiều khía cạnh của giáo dục trực tuyến và đào tạo kết hợp như thiết kế, quản trị, đạo đức, khả năng mở rộng và tính bền vững.

Hội thảo chào đón các bài viết về nghiên cứu thực nghiệm, đổi mới phương pháp luận cũng như các ứng dụng thực tiễn, góp phần định hình tương lai của công nghệ giáo dục.

Đối tượng tham gia bao gồm: Nhà nghiên cứu; nghiên cứu sinh, học viên cao học; nhà hoạt động giáo dục; nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ giáo dục.

Nhiều chủ đề nóng trong giáo dục trực tuyến

Ban tổ chức gợi ý một số chủ đề trọng tâm như: Công nghệ mới nổi trong giáo dục trực tuyến; phân tích dữ liệu học tập và ra quyết định dựa trên dữ liệu; tương lai của MOOCs; năng lực số cho người học và nhà giáo dục.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng quan tâm đến các hướng nghiên cứu như: Ứng dụng trò chơi và môi trường học tập nhập vai; mô hình học tập kết hợp; an ninh mạng và các vấn đề đạo đức trong giáo dục số; công nghệ blockchain và hệ thống chứng nhận số.

Ngoài ra, các chiến lược mở rộng đào tạo trực tuyến của cơ sở giáo dục cũng như vai trò của chatbot và trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giáo dục cũng được khuyến khích nghiên cứu và trình bày.

Cơ hội công bố trên tạp chí khoa học

Quy trình tham gia gồm hai bước: Tác giả gửi tóm tắt bài báo để xét duyệt; các bài được chấp nhận sẽ được mời trình bày tại hội thảo và tiếp tục hoàn thiện bản thảo.

Các bài báo có chất lượng sẽ có cơ hội được xuất bản trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở TPHCM (HCMCOUJS) – tạp chí có phản biện kín hai chiều, được chỉ mục trong ACI, DOAJ và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm từ 0 đến 1,0 điểm.

Những bài chưa được chọn đăng số đặc biệt có thể chỉnh sửa để xem xét đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Hạn chót nhận bài đến 15-5 Tác giả gửi tóm tắt bài báo (150-250 từ) qua Google Form của hội thảo. Bài viết cần đáp ứng yêu cầu về định dạng, có từ 4-5 từ khóa và cung cấp đầy đủ thông tin tác giả liên hệ. Hạn chót gửi tóm tắt là ngày 15-5-2026. Các bản tóm tắt không đúng quy định sẽ được yêu cầu chỉnh sửa. Thông tin chi tiết về quy trình, đạo đức học thuật và hướng dẫn gửi bài được cập nhật trên website chính thức của hội thảo. Mọi thắc mắc về gửi bài, đăng ký, tài trợ hoặc xuất bản, có thể liên hệ qua email: icetoe@ou.edu.v hoặc truy cập website: https://icetoe.ou.edu.vn/cfp-home



