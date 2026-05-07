Trường ĐH Mở TPHCM mời viết bài về công nghệ giáo dục, đào tạo online

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Mở TPHCM mời viết bài về công nghệ giáo dục, đào tạo online

N. Huy

(NLĐO)- Hội thảo ICETOE 2026 do Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức nhận bài đến ngày 15-5, tập trung xu hướng giáo dục số và đào tạo trực tuyến.

Tiếp nối thành công của lần đầu tiên, hội thảo khoa học quốc tế International Conference on Educational Technology and Online Education 2026 (ICETOE 2026) với chủ đề "Công nghệ giáo dục và Đào tạo trực tuyến: Các xu hướng thúc đẩy làn sóng tương lai của giáo dục số" sẽ được Trường ĐH Mở TPHCM tiếp tục triển khai tổ chức.

ĐH Mở TPHCM mời viết bài về công nghệ giáo dục, đào tạo online - Ảnh 1.

Trường ĐH Mở TPHCM

Hội thảo dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27-11-2026, quy tụ các nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực công nghệ giáo dục.

Thúc đẩy thảo luận học thuật về giáo dục số

Theo Ban tổ chức, ICETOE 2026 tập trung phân tích các xu hướng mới và thúc đẩy thảo luận học thuật xoay quanh nhiều khía cạnh của giáo dục trực tuyến và đào tạo kết hợp như thiết kế, quản trị, đạo đức, khả năng mở rộng và tính bền vững.

Hội thảo chào đón các bài viết về nghiên cứu thực nghiệm, đổi mới phương pháp luận cũng như các ứng dụng thực tiễn, góp phần định hình tương lai của công nghệ giáo dục.

Đối tượng tham gia bao gồm: Nhà nghiên cứu; nghiên cứu sinh, học viên cao học; nhà hoạt động giáo dục; nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ giáo dục.

Nhiều chủ đề nóng trong giáo dục trực tuyến

Ban tổ chức gợi ý một số chủ đề trọng tâm như: Công nghệ mới nổi trong giáo dục trực tuyến; phân tích dữ liệu học tập và ra quyết định dựa trên dữ liệu; tương lai của MOOCs; năng lực số cho người học và nhà giáo dục.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng quan tâm đến các hướng nghiên cứu như: Ứng dụng trò chơi và môi trường học tập nhập vai; mô hình học tập kết hợp; an ninh mạng và các vấn đề đạo đức trong giáo dục số; công nghệ blockchain và hệ thống chứng nhận số.

Ngoài ra, các chiến lược mở rộng đào tạo trực tuyến của cơ sở giáo dục cũng như vai trò của chatbot và trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giáo dục cũng được khuyến khích nghiên cứu và trình bày.

Cơ hội công bố trên tạp chí khoa học

Quy trình tham gia gồm hai bước: Tác giả gửi tóm tắt bài báo để xét duyệt; các bài được chấp nhận sẽ được mời trình bày tại hội thảo và tiếp tục hoàn thiện bản thảo.

Các bài báo có chất lượng sẽ có cơ hội được xuất bản trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở TPHCM (HCMCOUJS) – tạp chí có phản biện kín hai chiều, được chỉ mục trong ACI, DOAJ và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm từ 0 đến 1,0 điểm.

Những bài chưa được chọn đăng số đặc biệt có thể chỉnh sửa để xem xét đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Hạn chót nhận bài đến 15-5

Tác giả gửi tóm tắt bài báo (150-250 từ) qua Google Form của hội thảo. Bài viết cần đáp ứng yêu cầu về định dạng, có từ 4-5 từ khóa và cung cấp đầy đủ thông tin tác giả liên hệ.

Hạn chót gửi tóm tắt là ngày 15-5-2026. Các bản tóm tắt không đúng quy định sẽ được yêu cầu chỉnh sửa.

Thông tin chi tiết về quy trình, đạo đức học thuật và hướng dẫn gửi bài được cập nhật trên website chính thức của hội thảo.

Mọi thắc mắc về gửi bài, đăng ký, tài trợ hoặc xuất bản, có thể liên hệ qua email: icetoe@ou.edu.v hoặc truy cập website: https://icetoe.ou.edu.vn/cfp-home


Tin liên quan

Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Mở TPHCM lập phân hiệu tại Đồng Nai

Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Mở TPHCM lập phân hiệu tại Đồng Nai

(NLĐO)- Việc thành lập phân hiệu tại Đồng Nai của Trường ĐH Mở TPHCM thể hiện định hướng mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa hình thức học tập...

551 sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM tốt nghiệp: Mở ra chặng đường mới

(NLĐO) - Lễ tốt nghiệp Trường ĐH Mở TPHCM không chỉ là việc trao bằng cho 551 sinh viên mà còn hé lộ thông điệp và tỉ lệ việc làm.

Trường ĐH Mở TPHCM mở phân hiệu Đồng Nai

(NLĐO) - Việc Trường ĐH Mở TPHCM mở phân hiệu tại Đồng Nai được kỳ vọng tạo cú hích đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu vực.

hội thảo khoa học quốc tế Trường ĐH Mở TPHCM công nghệ giáo dục Đào tạo trực tuyến ICETOE 2026 đào tạo online
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo