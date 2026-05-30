TPHCM: Xã Bình Lợi ra mắt công trình "Mặt trận số"

Sáng 30-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức lễ công bố công trình "Mặt trận số" và ra mắt các mô hình hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Toàn cảnh lễ công bố công trình "Mặt trận số" tại xã Bình Lợi sáng 30-5

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, cho biết việc triển khai các công trình và mô hình mới nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền số, xã hội số; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, tăng cường kết nối với người dân trên môi trường số.

Dịp này, xã Bình Lợi chính thức đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Đây là kênh thông tin chính thống giúp người dân tiếp cận nhanh các hoạt động của Mặt trận và tăng cường tương tác với chính quyền.

Cùng với đó, chuyên mục "Nhịp cầu ý dân" cũng được triển khai trên website, cho phép người dân gửi phản ánh, kiến nghị trực tuyến. Các thông tin được tiếp nhận bảo mật và cam kết phản hồi trong vòng 12 giờ làm việc. Chương trình "Nhịp cầu ý dân" cũng sẽ được tổ chức định kỳ hằng tháng tại các ấp và khu dân cư nhằm lắng nghe, ghi nhận ý kiến người dân.

Với phương châm "Không ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số", Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi ra mắt Đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số trong đời sống.

Tại chương trình, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn giới thiệu 4 mô hình chuyển đổi số tiêu biểu gồm: "Cà phê số" của Công đoàn xã; "Phiên chợ số" của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; "Nông dân số - vườn nhà online" của Hội Nông dân xã và "Cựu chiến binh số - Đồng đội công nghệ" của Hội Cựu chiến binh xã.

Ban tổ chức cũng vận động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 35 máy tính xách tay cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ học tập và tiếp cận công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên xã Bình Lợi ra mắt Ban Chỉ huy chiến dịch tình nguyện "Mùa hè số" năm 2026. Lực lượng thanh niên sẽ tham gia hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và phổ cập kỹ năng số.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn xã trao tặng một máy tính xách tay cho Ban Chỉ huy chiến dịch; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng trao tượng trưng 10 bộ máy vi tính để bàn cho 10 ấp trên địa bàn nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở.

Nghi thức ra mắt Website của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi

Ban Thường vụ Đoàn xã trao tặng một máy tính xách tay cho Ban Chỉ huy chiến dịch

Mô hình "Cựu chiến binh số - Đồng đội công nghệ" của Hội Cựu chiến binh xã

Mô hình "Cà phê số" của Công đoàn xã