TPHCM xây dựng trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược 450 tỉ đồng

Ngày 3-2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược tại Viện Y dược học dân tộc thành phố.



Dự án có tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM, được xây dựng với quy mô 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 16.000 m².

Công trình được khởi công nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Theo thiết kế, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược sẽ đảm nhận ba chức năng trọng tâm: Nghiên cứu, sản xuất thuốc Đông dược; khám chữa bệnh chuyên sâu; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y học cổ truyền.

Khu nghiên cứu, sản xuất được đầu tư hệ thống phòng thực nghiệm hiện đại, dây chuyền chế biến và bào chế thuốc khép kín, đáp ứng đầy đủ các công đoạn từ sấy, chiết xuất, cô đặc chân không, dập viên đến đóng gói thành phẩm. Các kho bảo quản chuyên biệt như kho lạnh, kho dược cũng được bố trí nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn dược liệu.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu và sản xuất, trung tâm còn hướng tới tăng cường trải nghiệm, nâng cao nhận thức cộng đồng về y dược học dân tộc thông qua các không gian thực nghiệm như trà dược liệu, hương dược liệu tự nhiên, giúp người dân hiểu rõ hơn giá trị khoa học và tính an toàn của Đông dược.

Khu khám chữa bệnh được đầu tư đồng bộ với hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại (CT, MRI, X-quang, siêu âm), các phòng xét nghiệm chuyên sâu (sinh hóa, huyết học, vi sinh) cùng các khu chức năng như điều trị oxy cao áp, vật lý trị liệu, xoa bóp, day ấn huyệt. Mô hình điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại được xác định là định hướng xuyên suốt của dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, BSCKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM, cho biết việc khởi công công trình đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự nhất quán trong chủ trương phát triển nền y tế Việt Nam toàn diện, hiện đại, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo BS Hân, trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số hơn 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và chuyên sâu, y học cổ truyền cần được hiện đại hóa, chuẩn hóa và tích hợp sâu với y học hiện đại. Dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược là bước đi chiến lược, đồng thời góp phần triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh vai trò của y học cổ truyền. "Đây không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là nền tảng để hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi nghiên cứu khoa học, ứng dụng lâm sàng, sản xuất thuốc và đào tạo nhân lực được kết nối chặt chẽ. Từ đó, các giá trị của y dược học dân tộc sẽ được phát triển trên cơ sở khoa học, minh bạch, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thuốc Đông dược an toàn, có nguồn gốc rõ ràng của người dân thành phố" - BS Hân nhấn mạnh. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027, kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Đông y - Đông dược hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam.



