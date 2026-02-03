TPHCM xây dựng trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược 450 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM xây dựng trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược 450 tỉ đồng

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ có 3 chức năng: Nghiên cứu - sản xuất thuốc Đông dược, khám chữa bệnh chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực

Ngày 3-2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược tại Viện Y dược học dân tộc thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM, được xây dựng với quy mô 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 16.000 m².

TPHCM sẽ có trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y 450 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công trình được khởi công nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Theo thiết kế, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược sẽ đảm nhận ba chức năng trọng tâm: Nghiên cứu, sản xuất thuốc Đông dược; khám chữa bệnh chuyên sâu; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y học cổ truyền. 

Khu nghiên cứu, sản xuất được đầu tư hệ thống phòng thực nghiệm hiện đại, dây chuyền chế biến và bào chế thuốc khép kín, đáp ứng đầy đủ các công đoạn từ sấy, chiết xuất, cô đặc chân không, dập viên đến đóng gói thành phẩm. Các kho bảo quản chuyên biệt như kho lạnh, kho dược cũng được bố trí nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn dược liệu.

TPHCM sẽ có trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y 450 tỷ đồng - Ảnh 2.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu và sản xuất, trung tâm còn hướng tới tăng cường trải nghiệm, nâng cao nhận thức cộng đồng về y dược học dân tộc thông qua các không gian thực nghiệm như trà dược liệu, hương dược liệu tự nhiên, giúp người dân hiểu rõ hơn giá trị khoa học và tính an toàn của Đông dược.

Khu khám chữa bệnh được đầu tư đồng bộ với hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại (CT, MRI, X-quang, siêu âm), các phòng xét nghiệm chuyên sâu (sinh hóa, huyết học, vi sinh) cùng các khu chức năng như điều trị oxy cao áp, vật lý trị liệu, xoa bóp, day ấn huyệt. Mô hình điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại được xác định là định hướng xuyên suốt của dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, BSCKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TPHCM, cho biết việc khởi công công trình đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự nhất quán trong chủ trương phát triển nền y tế Việt Nam toàn diện, hiện đại, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo BS Hân, trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số hơn 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và chuyên sâu, y học cổ truyền cần được hiện đại hóa, chuẩn hóa và tích hợp sâu với y học hiện đại.

Dự án Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược là bước đi chiến lược, đồng thời góp phần triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh vai trò của y học cổ truyền.

"Đây không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là nền tảng để hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi nghiên cứu khoa học, ứng dụng lâm sàng, sản xuất thuốc và đào tạo nhân lực được kết nối chặt chẽ. Từ đó, các giá trị của y dược học dân tộc sẽ được phát triển trên cơ sở khoa học, minh bạch, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thuốc Đông dược an toàn, có nguồn gốc rõ ràng của người dân thành phố" - BS Hân nhấn mạnh.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027, kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Đông y - Đông dược hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam.


Tin liên quan

TPHCM sẽ đưa kỹ thuật Judo của Nhật Bản vào điều trị trong y học cổ truyền

TPHCM sẽ đưa kỹ thuật Judo của Nhật Bản vào điều trị trong y học cổ truyền

(NLĐO) - Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM hiện là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được chuyển giao và đào tạo kỹ thuật Judo trị liệu.

Chăm sóc da theo phương pháp y học cổ truyền

Bạn đọc CAO MỸ DIỆP (TP HCM) hỏi: Làn da tôi không được trắng, mịn mà sạm đen, nhiều mụn. Xin bác sĩ hướng dẫn chăm sóc da theo phương pháp y học cổ truyền?

Bị ung thư và xạ trị, có thể nhờ y học cổ truyền để giảm bớt đau đớn?

(NLĐO)- Người bệnh nên cần giấy chuyển tuyến BHYT lên Viện Y dược học dân tộc TP HCM để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

nguồn nhân lực khám chữa bệnh ban quản lý dự án Y học cổ truyền lễ khởi công Trung tâm nghiên cứu dự án đầu tư đào tạo nguồn Ban Quản lý đông dược
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo