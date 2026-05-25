Thời sự

TPHCM xử lý 408 điểm giữ xe không phép, phạt hơn 5 tỉ đồng

Thiện An

(NLĐO) - TPHCM đánh giá công tác quản lý trật tự đạt được nhiều kết quả tích cực, có chuyển biến rõ nét; nhiều đường, khu vực phức tạp đã thay đổi tốt

Chiều 25-5, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì. 

Hơn 33.000 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 29 tỉ đồng

Báo cáo kết quả 3 tháng thực hiện, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết lực lượng công an đã tổ chức tuần tra, xử phạt hành chính hơn 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng. Tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán tự phát vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.

- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Công an TPHCM, qua điều tra cơ bản, toàn thành phố hiện có 1.742 điểm phức tạp về trật tự công cộng. Cụ thể, 687 tuyến đường, 93 bệnh viện, 422 trường học và 540 khu chợ. Trong số này có tới 202 chợ tự phát.

Từ ngày 6-2 đến 18-5, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, kiểm soát; lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 29 tỉ đồng. Riêng vi phạm về trật tự đô thị hơn 20.800 trường hợp với số tiền hơn 21 tỉ đồng.

Công an TPHCM cũng phối hợp các địa phương ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường, tháo gỡ 2.273 bảng hiệu, bảng quảng cáo; thu giữ 489 xe đẩy, 1.399 dù và 213 mái che lấn chiếm vỉa hè.

- Ảnh 2.

Đối với hoạt động giữ xe trái phép, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.126 điểm trông giữ xe trên địa bàn, xử lý 408 cơ sở hoạt động không phép với tổng số tiền phạt hơn 5,1 tỉ đồng.

Công an TPHCM đánh giá, nhiều khu vực quanh bệnh viện, trường học, chợ đã có chuyển biến tích cực, người dân tự giác hơn trong việc không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Tình trạng chống đối lực lượng thi hành công vụ hầu như không xảy ra.

Công an TPHCM nhận định việc xử lý vi phạm hiện chủ yếu do lực lượng công an, an ninh cơ sở và phòng kinh tế - hạ tầng thực hiện, thiếu sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể. Một số nơi chưa duy trì tốt kết quả sau xử lý nên tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn tái diễn

Linh hoạt nhưng phải đảm bảo đúng quy định

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá công tác quản lý trật tự đạt được nhiều kết quả tích cực, có chuyển biến rõ nét, nhiều đường, khu vực phức tạp đã thay đổi tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ cần tập trung; trong đó có việc một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, kế hoạch phân công chưa rõ, việc triển khai còn mang tính hình thức, "cho có đầu bài".

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đối với quản lý vỉa hè, cần linh hoạt trong thực tiễn nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp lý hiện hành, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế liên quan.

Ông Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nội dung vướng mắc để đề xuất, tham mưu; trong đó có nội dung liên quan đến thẩm quyền quản lý các tuyến đường, phân cấp quản lý vỉa hè, điều chỉnh biển báo… 

Đề xuất giao vỉa hè cho phường quản lý

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông cho biết phường xây dựng phần mềm "cấp phép và thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè", chính thức vận hành từ ngày 15-5-2026.

Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận 58 trường hợp đăng ký sử dụng lòng đường, vỉa hè. Việc triển khai mô hình đã nhận được sự đồng thuận từ người dân, góp phần tối ưu hóa không gian công cộng, giảm tình trạng đậu xe sau quy định, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý và tạo nguồn thu duy tu hạ tầng.

Từ thực tiễn triển khai, UBND phường An Đông kiến nghị TPHCM xem xét phân cấp thẩm quyền quản lý hệ thống vỉa hè, tuyến đường cho cấp phường (tương tự cấp quận trước đây) để tạo sự chủ động trong công tác quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân.

Bên cạnh đó, phường đề xuất TPHCM sớm có cơ chế, cơ sở pháp lý cho phép người dân đăng ký sử dụng vỉa hè để kinh doanh, mua bán để đáp ứng nhu cầu thực tế về sinh kế.


TPHCM: Sau sáp nhập, hồ sơ xin cấp phép sử dụng vỉa hè tăng hơn 200%

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất thí điểm phần mềm quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè nhằm số hóa cấp phép, thu phí và tăng hiệu quả quản lý đô thị.

Xử lý nhiều ô tô đậu trên vỉa hè ở TPHCM, cẩu xe nếu gây cản trở giao thông

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang tập trung chuyển hoá vi phạm vỉa hè trên đường Lê Văn Việt, Quang Trung, Phan Chu Trinh,..

Số hóa quản lý vỉa hè, lòng đường

Từ ngày 15-5, phường An Đông trở thành địa phương đầu tiên tại TP HCM thí điểm cấp phép, thu phí sử dụng vỉa hè qua app

