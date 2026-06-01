Kinh tế

Trải nghiệm món chay, hướng đến lối sống lành mạnh

Bài Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA

(NLĐO) - La Moi không chỉ là nơi dùng bữa mà còn là không gian trải nghiệm lối sống lành mạnh

Trên Google, nhà hàng La Moi tại số 84 Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TPHCM được nhiều thực khách đánh giá tích cực với điểm số 4,7/5 sao cùng hàng trăm hình ảnh trải nghiệm thực tế. Đây là một thương hiệu thuộc hệ sinh thái của "vua trái cây sấy" Nguyễn Lâm Viên, sáng lập Vinamit.

Tài khoản "Tram Vo" nhận xét nhà hàng có không gian được trang trí dễ thương, nhân viên nhiệt tình, món ăn ngon và mức giá hợp lý. 

Theo vị khách này, quán thường đông vào giờ trưa do thu hút nhiều khách văn phòng nên thực khách nên đặt chỗ trước.

La Moi có vị trí đắc địa ngay trung tâm TPHCM

Trong khi đó, tài khoản "Candy Won" đánh giá cao vị trí của nhà hàng, thuận tiện cho các buổi gặp gỡ tại trung tâm thành phố. Vị khách này cũng ấn tượng với không gian ấm cúng, lịch sự, chất lượng món ăn ổn định và sự chăm chút của nhà hàng đối với trải nghiệm dùng bữa. Theo chia sẻ, ngay cả ly trà dùng kèm cũng được đầu tư về chất lượng, tạo thêm thiện cảm cho thực khách.

Khách xem menu đặt ngoài nhà hàng

Theo chị Nguyễn Thị Diễm Hằng, quản lý nhà hàng La Moi, nhiều khách tìm đến đây không chỉ để dùng bữa mà còn mong muốn thay đổi thói quen ăn uống, hướng tới lối sống lành mạnh hơn.

Nhờ nằm gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng ở trung tâm TPHCM, khách quốc tế hiện chiếm khoảng 70% lượng khách của nhà hàng, phần còn lại là khách trong nước.

Các món ăn ở La Moi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn ngon - trình bày đẹp mắt

La Moi theo đuổi mô hình ẩm thực thực vật (plant-based), không sử dụng thịt, trứng và sữa động vật. Theo nhà hàng, đây là một phần trong định hướng xây dựng không gian trải nghiệm lối sống lành mạnh, nơi thực khách có thể tìm hiểu thêm về dinh dưỡng và thói quen ăn uống cân bằng. Mức chi tiêu phổ biến của khách khi dùng bữa tại đây dao động từ 200.000-300.000 đồng/người.

Điểm nổi bật của La Moi là triết lý "ăn sạch, sống lành". Nhà hàng không sử dụng bột ngọt, không dùng đường tinh luyện mà thay bằng đường thốt nốt, đồng thời tiết giảm tối đa gia vị để giữ hương vị tự nhiên của nguyên liệu.

Rau củ quả tươi tại đây được nhập mới mỗi ngày

Rau củ, trái cây được ưu tiên lấy từ nông trại hữu cơ của chủ đầu tư; khi nguồn cung không đủ, nhà hàng bổ sung từ các đơn vị đạt chứng nhận VietGAP hoặc GlobalGAP. Theo La Moi, phần lớn nguyên liệu được sử dụng trong ngày nhằm bảo đảm độ tươi ngon.

Hiện La Moi có gần 90 món ăn và thức uống. Thực đơn được điều chỉnh theo mùa, khoảng 3-6 tháng/lần, nhằm tận dụng nguồn rau củ, trái cây đúng vụ có chất lượng và hương vị tốt nhất. Các món ăn trải dài từ món Việt, món Á đến những lựa chọn phù hợp với khẩu vị của nhiều nhóm thực khách.

Khi khách gọi món, bếp mới chế biến

Một điểm khác biệt của La Moi là tư vấn lựa chọn món ăn theo nhu cầu dinh dưỡng riêng của khách hàng. Nhà hàng hiện có các thực đơn dành cho người cần kiểm soát đường huyết, người dị ứng gluten hoặc không sử dụng ngũ vị tân (5 loại gia vị có mùi cay nồng). Theo chị Hằng, đây là nhóm khách hằng ngày càng tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là khách quốc tế.

La Moi không chỉ là nơi dùng bữa, mà nơi trải nghiệm lối sống lành mạnh

Ngoài hoạt động phục vụ ẩm thực, La Moi còn phát triển thành không gian tổ chức sự kiện với nhiều khu vực khác nhau như phòng máy lạnh, sân vườn và khu vực ngoài trời. Nhà hàng có thể đáp ứng từ các buổi workshop, sinh nhật, họp mặt gia đình đến tiệc cưới chay với quy mô lên tới 200 khách.

La Moi có thể tổ chức tiệc 200 khách

Theo giới thiệu của nhà hàng, tên gọi La Moi được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá mới luôn hướng về ánh sáng và thiên nhiên. Từ đó, nhà hàng xây dựng thông điệp "Hiểu về cơ thể - Kết nối với thiên nhiên", khuyến khích thực khách quan tâm hơn đến sức khỏe thể chất, tinh thần và những lựa chọn dinh dưỡng hằng ngày.

