Trải nghiệm trị liệu và sản xuất thuốc để thu hút du lịch y tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Trải nghiệm trị liệu và sản xuất thuốc để thu hút du lịch y tế

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Du khách hoàn toàn có thể quan sát quy trình bào chế, ngâm rượu dược liệu, kết hợp trị liệu dưỡng sinh, xoa bóp, thủy trị liệu.

Hội thảo khoa "Phát triển gói liệu pháp quản lý đau bằng " do Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tổ chức đã diễn ra vào chiều 31-12.

Tại hội thảo, thấy thuốc ưu tú - bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, cho biết để phát triển du lịch y tế, bệnh viện tập trung vào các nhóm dịch vụ nổi bật: xoa bớp bấm huyệt và phục hồi sức khỏe; điều trị đau và phục hồi chức năng; trải nghiệm dược, kỹ thuật cao y học cổ truyền, văn hóa Nam Bộ và ẩm thực.

Trải nghiệm trị liệu và sản xuất thuốc để thu hút du lịch y tế - Ảnh 1.

Cần nâng cao chất lượng, tăng cường hướng tiếp cận dịch vụ y học cổ truyền để phát triển du lịch y tế

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa khẳng định: "Y học cổ truyền không chỉ là giá trị y học lâu đời mà còn là tài nguyên bản địa quý, phù hợp thể trạng người Việt, chi phí hợp lý và có thể kết hợp vào du lịch. Bệnh viện đang phát triển mô hình "trải nghiệm trị liệu và sản xuất thuốc", du khách hoàn toàn có thể quan sát quy trình bào chế, ngâm rượu dược liệu, kết hợp trị liệu dưỡng sinh, xoa bóp, thủy trị liệu".

Còn PGS-TS Nguyễn Thị Bay, Chủ tịch Liên chi hội Đông- Tây y kết hợp TPHCM, cho hay khi khách du lịch đến Việt Nam, bên cạnh việc chữa bệnh, họ còn mong muốn tìm hiểu nền y học cổ truyền của Việt Nam.

"Tôi nghĩ rằng TPHCM rất cần 1 bảo tàng về y học cổ truyền để thu hút du khách. Trong đó, chúng ta không chỉ trưng bày các mẫu thuốc, dược liệu mà còn giới thiệu các gương danh y nổi tiếng của Việt Nam như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông…"- PGS -TS Nguyễn Thị Bay đề xuất.

Trải nghiệm trị liệu và sản xuất thuốc để thu hút du lịch y tế - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Phó Giám đốc Sở y tế TPHCM Trần Ngọc Triệu nhìn nhận TPHCM rất có tiềm năng trong việc phát triển du lịch y tế. Tuy nhiên, du khách tìm đến các cơ sở chữa bệnh, làm đẹp rất ít mà dịch vụ chủ yếu nằm trong các tour. Vì thế, phải có sự kết nối với các cái công ty lữ hành, để nâng cao chất lượng mô hình này.

Du lịch y tế: Lợi đơn, lợi kép

Mô hình chạy thận cho người nước ngoài của Việt Nam đang "hút khách" quốc tế và đây cũng là định hướng phát triển du lịch y tế nước nhà

Bộ Y tế hé lộ lợi thế du lịch y tế Việt Nam

(NLĐO) - Du lịch y tế tại Việt Nam hứa hẹn hút khách nhờ chi phí hợp lý, chất lượng tiệm cận quốc tế và thời gian chờ ngắn.

Hút khách "ngoại" bằng du lịch y tế

5 địa phương trọng điểm là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa triển khai mô hình du lịch y tế tích hợp bệnh viện - khách sạn - khu nghỉ dưỡng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo