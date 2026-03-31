Trải nghiệm trị liệu và sản xuất thuốc để thu hút du lịch y tế

Hội thảo khoa "Phát triển gói liệu pháp quản lý đau bằng " do Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tổ chức đã diễn ra vào chiều 31-12.

Tại hội thảo, thấy thuốc ưu tú - bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, cho biết để phát triển du lịch y tế, bệnh viện tập trung vào các nhóm dịch vụ nổi bật: xoa bớp bấm huyệt và phục hồi sức khỏe; điều trị đau và phục hồi chức năng; trải nghiệm dược, kỹ thuật cao y học cổ truyền, văn hóa Nam Bộ và ẩm thực.

Cần nâng cao chất lượng, tăng cường hướng tiếp cận dịch vụ y học cổ truyền để phát triển du lịch y tế

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa khẳng định: "Y học cổ truyền không chỉ là giá trị y học lâu đời mà còn là tài nguyên bản địa quý, phù hợp thể trạng người Việt, chi phí hợp lý và có thể kết hợp vào du lịch. Bệnh viện đang phát triển mô hình "trải nghiệm trị liệu và sản xuất thuốc", du khách hoàn toàn có thể quan sát quy trình bào chế, ngâm rượu dược liệu, kết hợp trị liệu dưỡng sinh, xoa bóp, thủy trị liệu".

Còn PGS-TS Nguyễn Thị Bay, Chủ tịch Liên chi hội Đông- Tây y kết hợp TPHCM, cho hay khi khách du lịch đến Việt Nam, bên cạnh việc chữa bệnh, họ còn mong muốn tìm hiểu nền y học cổ truyền của Việt Nam.

"Tôi nghĩ rằng TPHCM rất cần 1 bảo tàng về y học cổ truyền để thu hút du khách. Trong đó, chúng ta không chỉ trưng bày các mẫu thuốc, dược liệu mà còn giới thiệu các gương danh y nổi tiếng của Việt Nam như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông…"- PGS -TS Nguyễn Thị Bay đề xuất.

Phó Giám đốc Sở y tế TPHCM Trần Ngọc Triệu nhìn nhận TPHCM rất có tiềm năng trong việc phát triển du lịch y tế. Tuy nhiên, du khách tìm đến các cơ sở chữa bệnh, làm đẹp rất ít mà dịch vụ chủ yếu nằm trong các tour. Vì thế, phải có sự kết nối với các cái công ty lữ hành, để nâng cao chất lượng mô hình này.